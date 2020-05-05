Dienstag,
05.05.2020 - 10:40
1 min
Mit Rosen "Danke" für belastende Arbeit sagen
Rosenstöcke zum Zeichen des Dankes: Gladenbachs Ehrenbürger Walter Jakowetz würdigt so die Arbeit der Mitarbeiter im Christlichen Seniorenzentrum.
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