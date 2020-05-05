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Gladenbach

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Dienstag, 05.05.2020 - 10:40
1 min

Mit Rosen "Danke" für belastende Arbeit sagen

Rosenstöcke zum Zeichen des Dankes: Gladenbachs Ehrenbürger Walter Jakowetz würdigt so die Arbeit der Mitarbeiter im Christlichen Seniorenzentrum.

Von Sascha Valentin
Walter Jakowetz (2.v.l.) überreicht den 117 Mitarbeitern des Christlichen Seniorenzentrums zum Tag der Arbeit jeweils ein Rosenstöckchen. Foto: Sascha Valentin

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