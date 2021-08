Mitsingen ist bei "The Campfire Project" unbedingt erwünscht

"The Campfire Project" spielt am Mittwoch, 25. August, ab 19.30 Uhr in der Konzertmuschel im Bad Endbacher Kurpark. Der Eintritt ist freiDie Musiker treten ohne Gage auf und bitten deshalb um SpendenEin Teil der Einnahmen ist für die Opfer der Hochwasserkatastrophe an der Ahr bestimmt. Musikerin Sabine Döll steht in Kontakt mit Bürgern aus Insul im Ahrtal und wird ihnen dann das Geld übergeben.

Der Platz vor der Konzertmuschel ist nicht bestuhltBesucher sollten deshalb eigene Klappstühle oder Decken mitnehmen, um es sich gemütlich machen zu können. Ein heimischer Gastronom baut einen Getränkestand auf. Jeder Gast darf aber auch einen Picknickkorb mit Erfrischungen und Snacks mitbringen.