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Dienstag, 28.07.2020 - 10:00
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Mofa-Freunde halten an Plänen für Cross-Rennen fest

Fast 40 Teams aus Deutschland haben sich für das Mofa-Rennen am 5. September in Rüchenbach angemeldet. Fraglich ist, ob das fünfstündige Spektakel überhaupt gestartet werden kann.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Packende Duelle liefern sich die Teams beim "Rüchenbach 300": Auf dem Cross-Kurs mit Sprunghügel, Steilbahnkurven und Waschbrettern am Ortsrand von Rüchenbach gilt es, möglichst viele Runden in fünf Stunden zurückzulegen. Die zwölfte Auflage des Rennens ist für den 5. September geplant. Archivfoto: Christian Röder

Packende Duelle liefern sich die Teams beim "Rüchenbach 300": Auf dem Cross-Kurs mit Sprunghügel, Steilbahnkurven und Waschbrettern am Ortsrand von Rüchenbach gilt es, möglichst viele Runden in fünf Stunden zurückzulegen. Die zwölfte Auflage des Rennens ist für den 5. September geplant. Archivfoto: Christian Röder

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Fotos
Packende Duelle liefern sich die Teams beim "Rüchenbach 300": Auf dem Cross-Kurs mit Sprunghügel, Steilbahnkurven und Waschbrettern am Ortsrand von Rüchenbach gilt es, möglichst viele Runden in fünf Stunden zurückzulegen. Die zwölfte Auflage des Rennens ist für den 5. September geplant. Archivfoto: Christian Röder

Packende Duelle liefern sich die Teams beim "Rüchenbach 300": Auf dem Cross-Kurs mit Sprunghügel, Steilbahnkurven und Waschbrettern am Ortsrand von Rüchenbach gilt es, möglichst viele Runden in fünf Stunden zurückzulegen. Die zwölfte Auflage des Rennens ist für den 5. September geplant. Archivfoto: Christian Röder

Spektakuläre Sprünge gehören beim Mofarennen auf dem Stoppelacker einfach dazu. Archivfoto: Sascha Valentin

Spektakuläre Sprünge gehören beim Mofarennen auf dem Stoppelacker einfach dazu. Archivfoto: Sascha Valentin

Le-Mans-Start auf dem Stoppelacker: Um 12 Uhr fällt auf dem Gelände oberhalb von Rüchenbach der Startschuss für das Mofarennen. Archivfoto: Christian Röder

Le-Mans-Start auf dem Stoppelacker: Um 12 Uhr fällt auf dem Gelände oberhalb von Rüchenbach der Startschuss für das Mofarennen. Archivfoto: Christian Röder

In der Boxengasse wird kräftig geschraubt und die Maschinen vom Staub befreit, damit sie möglichst lange und anstandslos ihre Runden drehten. Archivfoto: Sascha Valentin

In der Boxengasse wird kräftig geschraubt und die Maschinen vom Staub befreit, damit sie möglichst lange und anstandslos ihre Runden drehten. Archivfoto: Sascha Valentin

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ZEITPLAN FÜR DAS MOFA-RENNENS

Das zwölfte Mofa-Rennen des Vereins "Klein Kaliber Motorsport Hinterland" soll am ersten September-Wochenende über die Bühne gehen. Die Teams können am Freitag, 4. September, anreisen - ab 17 Uhr ist ein offenes Training auf dem Acker am Ortsrand von Rüchenbach angesetzt.

Am Samstagvormittag (5. September) erfolgt ab 8 Uhr die Abnahme der Mofas und ein freies Training. Ab 10.45 Uhr kann der Rennfahrer-Nachwuchs im 20-minütigen Kinderrennen sein Können unter Beweis stellen. Das "Rüchenbach 300" wird um 12 Uhr mit einem klassischen Le-Mans-Start eröffnet. Um 17 Uhr und somit nach 300 Minuten senkt sich die Zielflagge.

Die Startgebühr von 55 Euro kann diesem Jahr am Renntag vor Ort gezahlt werden.

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