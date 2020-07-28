Dienstag, 28.07.2020 - 10:00
4 min
Mofa-Freunde halten an Plänen für Cross-Rennen fest
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
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ZEITPLAN FÜR DAS MOFA-RENNENS
Das zwölfte Mofa-Rennen des Vereins "Klein Kaliber Motorsport Hinterland" soll am ersten September-Wochenende über die Bühne gehen. Die Teams können am Freitag, 4. September, anreisen - ab 17 Uhr ist ein offenes Training auf dem Acker am Ortsrand von Rüchenbach angesetzt.
Am Samstagvormittag (5. September) erfolgt ab 8 Uhr die Abnahme der Mofas und ein freies Training. Ab 10.45 Uhr kann der Rennfahrer-Nachwuchs im 20-minütigen Kinderrennen sein Können unter Beweis stellen. Das "Rüchenbach 300" wird um 12 Uhr mit einem klassischen Le-Mans-Start eröffnet. Um 17 Uhr und somit nach 300 Minuten senkt sich die Zielflagge.
Die Startgebühr von 55 Euro kann diesem Jahr am Renntag vor Ort gezahlt werden.
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