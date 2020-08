Mofa-Rennen "Rüchenbach 300" fällt wegen Corona aus

Das fünfstündige Mofa-Rennen über den Stoppelacker verlangt Mensch und Maschine alles ab - wegen Corona muss das Spektakel in diesem Jahr ausfallen. Archivfoto: Christian Röder

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gladenbach-Rüchenbach. Sie haben alles versucht, doch Corona lässt das Motorsport-Spektakel auf dem Stoppelacker nicht zu: Das für Samstag, 5. September, geplante Mofa-Rennen "Rüchenbach 300" findet nicht statt.

"Dieses Jahr ist kein normales Jahr" hat das Organisationsteam die Absage auf den Internetseiten des Vereins "Klein Kaliber Motorsport Hinterland" (KKMSH) überschrieben.

Verein erstellt 21 Seiten starkes Hygienekonzept

Im Juni zeigten sich die Mofa-Freunde noch optimistisch, das Cross-Rennen starten zu können. Dazu erarbeiteten die Veranstalter auch ein 21-seitiges Hygienekonzept.

"Wir wollen alles in unserer Macht stehende unternehmen, um das Rennen planmäßig stattfinden zu lassen", erklärte vor zwei Monaten Dennis Stöfhas von KKMSH. Bis Ende August hatten sich 50 Teams aus vielen Teilen Deutschlands für das fünfstündige Rennen auf dem Stoppelacker am Rande des Gladenbacher Stadtteils Rüchenbach angemeldet. Sie müssen nun alle zuhause bleiben.

Alle Corona-Vorgaben für die Veranstaltung hätten die Mofa-Freunde erfüllen können - mit einer Ausnahme. Die maximale Teilnehmerzahl von 250 wird überschritten.

Darunter fallen nicht nur die vielen Helfer des KKMSH, die sich auf dem Gelände tummeln werden, sondern eben auch die Angehörigen der 50 Teams. "Aufgrund der hohen Anzahl von Fahrern bietet sich uns keine Möglichkeit, das Rennen mit oder ohne Zuschauer stattfinden zu lassen", so das Organisationsteam.

Der Verein hofft nun, die zwölfte Auflage des Mofa-Rennens im nächsten Jahr starten zu können. "Bleibt gesund und schraubt fleißig weiter an euern Rennmopeds!", so die Botschaft der KKMSH-Akteure an die Teams.