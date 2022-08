Mofas knattern fünf Stunden in Rüchenbach um die Wette

Das 13. "Rüchenbach 300" steht am ersten September-Wochenende an. Die ersten Teams reisen am Freitag, 2. September, an. Um 17 Uhr startet das freie Training auf dem Rundkurs am Ortsrand von Rüchenbach.

Am Samstag (3. September) erfolgt von 8.30 bis 11.30 Uhr die technische Abnahme der Mofas. Auf Zeitenjagd geht es von 9 bis 11 Uhr im Training - hier ermitteln die Teams die Startaufstellung fürs Rennen.

Das Training für Kinder (3 bis 14 Jahre) findet von 11.15 bis 11.45 Uhr statt. Nach einer kurzen Pause starten die jungen Piloten um 12 Uhr ihr 20-minütiges RennenDaran schließt sich die Siegerehrung an.

Die Fahrerbesprechung für das Hauptrennen ist für 12.30 Uhr angesetzt. Das "Rüchenbach 300" läuft dann von 13 bis 18 UhrAnschließend werden die Ergebnisse ausgewertet und ab 18.30 Uhr die Sieger gekürt.

Die After-Show-Party gestalten ab 19.30 Uhr die Bands "The Rockabilly Roosters" und "Dirty Fingers".