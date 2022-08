Motorradfahrer wird bei Unfall in Gladenbach schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde nach dem Unfall in Gladenbach schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Symbolfoto: dpa

GLADENBACH-WEIDENHAUSEN - Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Gladenbach-Weidenhausen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei-Leitstelle beim Polizeipräsidium Mittelhessen wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Unverletzt blieb nach Polizeiangaben eine 18-jährige Autofahrerin aus Gladenbach.

Ein Abschleppdienst musste beide Fahrzeuge von der Straße räumen. Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter klären. Ob es Unfallzeugen gibt, ist nicht bekannt.

Der Motorradfahrer war gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 255 kommend in Richtung Gladenbach unterwegs gewesen. Die Straße war auf Höhe der Einbiegung nach Bad Endbach bis kurz nach 20 Uhr vollgesperrt.