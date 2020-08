Motorradunfall in Gladenbach

Der 61-jährige Motorradfahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen werden. Foto: Jörg Fritsch

GLADENBACH - Am Donnerstagabend kam es zu einem schweren Motorradunfall auf der Landstraße zwischen Runzhausen und Rachelshausen, wie die Polizei mitteilt. Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Bad Endbach war unterwegs in Richtung Runzhausen. Im entgegen kam ein 22-jähriger Bad Endbacher. Der junge Autofahrer wollte in Richtung Römershausen abbiegen und übersah vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne den Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenprall, bei dem der 61-jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Er musste mit einem Hubschrauber ins nächste Krankenhaus gebracht werden. Sowohl am Motorrad als auch am Auto entstand ein Totalschaden.