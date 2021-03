4 min

Munteres Wechselspiel in den Gladenbacher Ortsbeiräten

Viele der 15 Ortsbeiräte in der Stadt Gladenbach stellen sich nach der Wahl neu auf. Wer in Frohnhausen in das Gremium einzieht, wird per Losentscheid ermittelt.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach