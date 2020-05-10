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Sonntag, 10.05.2020 - 20:00
3 min

Musikalischer Flashmob macht Mut

Die Musiker aus Weidenhausen haben sich die Trachtenkapelle aus Obersasbach zum Vorbild genommen und einen musikalischen Flashmob organisiert.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Überraschender Auftritt auf dem Festplatz: Mit dem gebotenen Abstand stimmen die Instrumentalisten des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen muntere Melodien an und erfreuen damit einige Passanten. Auch die Rhythmusabteilung kann mal wieder zu Pauke und Becken greifen (links unten); Patrick Mühlich (rechts unten) dirigiert. Fotos: Michael Tietz

Überraschender Auftritt auf dem Festplatz: Mit dem gebotenen Abstand stimmen die Instrumentalisten des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen muntere Melodien an und erfreuen damit einige Passanten. Auch die Rhythmusabteilung kann mal wieder zu Pauke und Becken greifen (links unten); Patrick Mühlich (rechts unten) dirigiert. Fotos: Michael Tietz

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Überraschender Auftritt auf dem Festplatz: Mit dem gebotenen Abstand stimmen die Instrumentalisten des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen muntere Melodien an und erfreuen damit einige Passanten. Auch die Rhythmusabteilung kann mal wieder zu Pauke und Becken greifen (links unten); Patrick Mühlich (rechts unten) dirigiert. Fotos: Michael Tietz

Überraschender Auftritt auf dem Festplatz: Mit dem gebotenen Abstand stimmen die Instrumentalisten des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen muntere Melodien an und erfreuen damit einige Passanten. Auch die Rhythmusabteilung kann mal wieder zu Pauke und Becken greifen (links unten); Patrick Mühlich (rechts unten) dirigiert. Fotos: Michael Tietz

Mit ihrem musikalischen Flashmob sorgen die Instrumentalisten für eine willkommene Abwechslung. Foto: Michael Tietz

Mit ihrem musikalischen Flashmob sorgen die Instrumentalisten für eine willkommene Abwechslung. Foto: Michael Tietz

Einen stimmungsvollen Kurzauftritt liefert der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen in der Ortsmitte ab. Foto: Michael Tietz

Einen stimmungsvollen Kurzauftritt liefert der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen in der Ortsmitte ab. Foto: Michael Tietz

Startsignal für den Flashmob: Nach einer kleinen Fanfare trudeln immer mehr Musiker auf dem Festplatz ein. Foto: Michael Tietz

Startsignal für den Flashmob: Nach einer kleinen Fanfare trudeln immer mehr Musiker auf dem Festplatz ein. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach Gladenbach-weidenhausen
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