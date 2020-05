Musikzug vertreibt mit munteren Melodien den Lagerkoller

Mini-Konzert im Gladenbacher Marktweg: Mit schwungvollen Polkas und Märschen unterhält der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen die Bewohner und Mitarbeiter des Christlichen Seniorenzentrums. Foto: Michael Tietz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gladenbach. Freude bringen in schwierigen Zeiten - dies haben sich die Akteure des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen zur Aufgabe gemacht. Mit munteren Melodien boten sie nun den Bewohnern zweier Gladenbacher Senioren- und Pflegezentren eine willkommene Abwechslung im Corona-Alltag.

Wöchentlichen Proben

fallen wegen Corona aus

Seit mehr als zwei Monaten können die Instrumentalisten nur noch zuhause den musikalischen Alleinunterhalter spielen. Wegen der Corona-Pandemie fallen die gemeinsamen wöchentlichen Orchesterproben ebenso flach wie geplante Konzerte. Deshalb suchen die Mitglieder des Weidenhäuser Musikzuges nach anderen Möglichkeiten, um trotzdem ihrer Leidenschaft nachgehen zu können. Bei ihren freitäglichen Videokonferenzen entstand die Idee für kleinere musikalische Gastspiele. Die sind seit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen von Anfang Mai möglich. "Das Orchester ist hoch motiviert, wir wollen endlich wieder gemeinsam Musik machen", betonte Dirigent und Abteilungsleiter Patrick Mühlich.

Die erste Aktion nach der Zwangspause bildete ein Flashmob unter dem Motto "Endlich wieder Blasmusik" auf dem Weidenhäuser Festplatz. Nun folgten zwei Ständchen mit fast kompletter Mannschaft vor dem Christlichen Seniorenzentrum und im Park des Pflegezentrums der Arbeiterwohlfahrt in Gladenbach. "Wir hoffen, den Senioren damit eine kleine Abwechslung und Freude in ihrem Alltag zu bringen", erklärte Patrick Mühlich. Die beiden aufeinanderfolgenden Auftritte hatte Orchester-Mitglied Peter Wedel mit den beiden Einrichtungen abgestimmt. Ganz selbstverständlich verzichteten die Musiker dabei auf eine Gage und achteten auch genau auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Auf Terrassen und Balkonen sowie in ihren Zimmern lauschten die Bewohner der beiden Zentren den munteren Melodien und spendierten den Instrumentalisten für ihren Einsatz reichlich Applaus. Drei Polkas und einen Marsch hatte Patrick Mühlich für die kleinen Open-Air-Konzerte zusammengestellt: "Auf der Vogelwiese", "Meine Leidenschaft", "Egerländer Musikantenpolka" und "In Harmonie vereint".

Fotos Mini-Konzert im Gladenbacher Marktweg: Mit schwungvollen Polkas und Märschen unterhält der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen die Bewohner und Mitarbeiter des Christlichen Seniorenzentrums. Foto: Michael Tietz Blasmusik ist ihre große Leidenschaft - und daran lassen die Akteure des Weidenhäuser Musikzuges gerne auch die Bewohner des AWO-Pflegezentrums teilhaben. Foto: Michael Tietz Munterer Melodienreigen im Park: Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen bietet den Bewohnern des AWO-Pflegenzentrums in Gladenbach eine willkommene Abwechslung. Foto: Michael Tietz 3

Böen bringen die Musiker nicht aus dem Takt

Von den zwischenzeitlichen Böen ließen sich die Musiker nicht aus dem Takt bringen. "Jetzt gibt's eben ein Potpourri", merkte Wolfgang Sachs vom AWO-Pflegezentrum mit einem Schmunzeln an, als der Wind wieder einmal einige Notenblätter durch die Luft wirbelte. Er dankte dem Musikzug für die "tolle Abwechslung". Solche schwungvollen Darbietungen würden sehr gut gegen den Corona-Lagerkoller helfen, betonte Sachs.