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Dienstag, 07.07.2020 - 10:00
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Nach Wasserschaden: Kita-Sanierung in Runzhausen wird teurer

Für die Sanierung der Kindertagesstätte in Runzhausen muss die Stadt Gladenbach wohl noch eine Schippe draufschlagen. Wie viel Geld zusätzlich nötig ist, entscheidet der Finanzausschuss in einer Sondersitzung.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Übergangslösung für die "Pusteblume"-Kinder in Runhausen: Während der Wasserschaden im Kindergarten behoben und das Gebäude energetisch saniert wird, dienen die Container und das Dorfgemeinschaftshaus als Betreuungsquartier. Foto: Michael Tietz

Übergangslösung für die "Pusteblume"-Kinder in Runhausen: Während der Wasserschaden im Kindergarten behoben und das Gebäude energetisch saniert wird, dienen die Container und das Dorfgemeinschaftshaus als Betreuungsquartier. Foto: Michael Tietz

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Übergangslösung für die "Pusteblume"-Kinder in Runhausen: Während der Wasserschaden im Kindergarten behoben und das Gebäude energetisch saniert wird, dienen die Container und das Dorfgemeinschaftshaus als Betreuungsquartier. Foto: Michael Tietz

Übergangslösung für die "Pusteblume"-Kinder in Runhausen: Während der Wasserschaden im Kindergarten behoben und das Gebäude energetisch saniert wird, dienen die Container und das Dorfgemeinschaftshaus als Betreuungsquartier. Foto: Michael Tietz

Der in die Bodenplatte eingelassene Schacht mit Versorgungsleitungen war voll Wasser gelaufen. Nun müssen wohl auch die Rohre erneuert werden. Archivfoto: Stadt Gladenbach

Der in die Bodenplatte eingelassene Schacht mit Versorgungsleitungen war voll Wasser gelaufen. Nun müssen wohl auch die Rohre erneuert werden. Archivfoto: Stadt Gladenbach

In der Kindertagesstätte in Runhausen muss ein Wasserschaden behoben werden, außerdem wird das Gebäude energetisch saniert. Foto: Michael Tietz

In der Kindertagesstätte in Runhausen muss ein Wasserschaden behoben werden, außerdem wird das Gebäude energetisch saniert. Foto: Michael Tietz

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FINANZIERUNGSPLAN DER SANIERUNG

Für zusätzliche Sanierungsarbeiten im Kindergarten Runzhausen soll das Parlament eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 75 000 Euro genehmigen. Das Geld steht im städtischen Haushaltsplan zur Verfügung. Dort sind bisher noch 100 000 Euro für die Reparatur der Allna-Mauer in Bellnhausen vorgesehen. Dieses Projekt soll aber erst im nächsten Jahr in Angriff genommen werden.

Dazu muss die Kommune einen neuen Ansatz im Etat bilden. Dieser wird nach Auskunft von Bürgermeister Peter Kremer zwischen 600 000 und einer Million Euro liegen. "Je nachdem, welche Forderungen von Seiten des Denkmalschutzes gestellt werden und welche notwendigen Nebenarbeiten durchgeführt werden müssen, die nicht ursächlich in der Mauer- und Brückensanierung zu suchen sind."

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