Nach Wasserschaden: Kita-Sanierung in Runzhausen wird teurer

Übergangslösung für die "Pusteblume"-Kinder in Runhausen: Während der Wasserschaden im Kindergarten behoben und das Gebäude energetisch saniert wird, dienen die Container und das Dorfgemeinschaftshaus als Betreuungsquartier. Foto: Michael Tietz
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FINANZIERUNGSPLAN DER SANIERUNG
Für zusätzliche Sanierungsarbeiten im Kindergarten Runzhausen soll das Parlament eine
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 75 000 Euro genehmigen. Das Geld steht im städtischen Haushaltsplan zur Verfügung. Dort sind bisher noch 100 000 Euro für die Reparatur der Allna-Mauer in Bellnhausen vorgesehen. Dieses Projekt soll aber erst im nächsten Jahr in Angriff genommen werden.
Dazu muss die Kommune einen neuen Ansatz im Etat bilden. Dieser wird nach Auskunft von Bürgermeister Peter Kremer zwischen 600 000 und
einer Million Euro liegen. "Je nachdem, welche Forderungen von Seiten des Denkmalschutzes gestellt werden und welche notwendigen Nebenarbeiten durchgeführt werden müssen, die nicht ursächlich in der Mauer- und Brückensanierung zu suchen sind."
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