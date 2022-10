Nach zwei Jahren Pause: Brunnenmarkt in Gladenbach zurück

Für den Brunnenmarkt bauen die Händler am Sonntag, 16. Oktober, ab 7 Uhr ihre Stände in der Gladenbacher Innenstadt auf. Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass die in den Straßen aufgestellten Hinweis- und Verbotsschilder unbedingt zu beachten sind. Nur so kann ein geregelter Aufbau gewährleistet werden. Sollten Fahrzeuge die Standplätze oder Rettungswege blockieren, werden diese kostenpflichtig abgeschleppt.

Die Umleitung erfolgt über die Jakob-Heuser-Straße, Bahnhofstraße, Adolf-Theis-Straße, Kirchbergstraße, Industriestraße und Vorgartenstraße auf die B255. Der Verkehr aus Richtung Marburg ist nicht beeinträchtigt, da die Teichstraße offenbleibt. Die Karl-Waldschmidt-Straße wird ab dem Schuhhaus bis zum Kreisel (Ringstraße) gesperrt.

In der Innenstadt stehen auch am Sonntag ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung - unter anderem an den Einkaufsmärkten. Wer ohne eigenes Auto kommen möchte, reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Die Busse halten direkt am Marktplatz.