Nachmittags mit fast zwei Promille in Gladenbach unterwegs

Fast zwei Promille hatte der Mann, der am Dienstag vermutlich als Fahrer eines schwarzen Kombis in Schlangenlinien in Gladenbach unterwegs war. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Mit fast zwei Promille war am frühen Dienstagnachmittag ein Verkehrsteilnehmer in Gladenbach unterwegs. Um herauszufinden, ob der mutmaßliche Fahrer wirklich den schwarzen Kombi gelenkt hat, sucht die Polizei nun Zeugen.

Die Polizei Biedenkopf fahndete am Dienstag, ab etwa 13.40 Uhr, nach dem schwarzen VW Kombi. Andere Verkehrsteilnehmer hatten gemeldet, dass dieses Fahrzeug in Schlangenlinien, fast in den Graben und mehrfach durch den Gegenverkehr gefahren sei. Sogar ein Rettungswagen musste wegen der Fahrweise eine Vollbremsung einleiten. Etwaige weitere Autofahrer, die durch die Fahrweise des schwarzen Kombis reagieren mussten, werden gebeten sich mit der Polizei Biedenkopf in Verbindung zu setzen. Der Kombi wurde in der Hoherainstraße gesichtet, wobei die Fahrt offensichtlich weiter ging Richtung Gladenbach.

Unter dem Verdacht, das Auto gefahren zu haben, steht ein Mann, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Alkotest um kurz nach 14 Uhr zeigte nach Angaben der Polizei über 1,9 Promille an. Eine Richterin ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg die Blutprobe und Beschlagnahme des Führerscheins an. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 61-9 29 50.