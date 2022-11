Neue Gesichter auf den Kanzeln im Hinterland

Elf Lektoren erhalten aus den Händen von Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer ihre Beauftragung. Sie dürfen künftig eigenständig Gottesdienste leiten. (© Klaus Kordesch)

GLADENBACH-RUNZHAUSEN/ BIEBERTAL-RODHEIM-BIEBER - Nicht nur Pfarrpersonen können in der evangelischen Kirche Gottesdienste leiten: Acht neue Lektoren sind am Montagabend im Rahmen eines Gottesdiensts in Runzhausen für ihren Dienst in den Kirchengemeinden des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach gesegnet worden. Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer beauftragte sie nach ihrer rund einjährigen Ausbildung mit dem Verkündigungsdienst.

Elke Bornemann, Angelika Geist und Cornelia Peter aus Naunheim, Melanie Henkel (Dautphe), Renate Henseling (Battenberg-Frohnhausen), Isolde Rink (Günterod), Karin Runzheimer-Hansen (Gladenbach) und Martina Velte (Günterod) sind künftig als Lektorinnen berechtigt, Gottesdienste selbstständig zu leiten. Mit ihnen segnete Sabine Bertram-Schäfer auch Klaus Waldschmidt (Biebertal, Dekanat Gießen) sowie Boris Gräter und Christoph Weller (Unnau und Alpenrod, Dekanat Westerwald) für ihr Amt. Um den Dienst erfüllen zu können, haben sich die Lektoren mit theoretischen Texten, praktischen Übungen und informellen Gesprächen auf das selbstständige Leiten von Wortgottesdiensten in der Gemeinde vorbereitet, erklärte Sabine Bertram-Schäfer. Nach ihrer Ausbildung durch die Pfarrer Christina Ronzheimer, Annika Fröhlich, Stefan Geil, Eberhard Arnold (i.R.) und Arnold Bock (i.R.) verfügten sie nun über grundlegende Kenntnisse in Bezug auf Gottesdienst, Bibel und Gesangbuch, sagt sie den Lektoren: "Mit dem Segen Gottes können Sie Ihren Glauben nun mit anderen Menschen teilen." Praktisch geübt hätten sie dies bislang in wenigstens zwei eigenständig geleiteten Gottesdiensten.

Halt finden auch in traurigen Zeiten

Fundament des Glaubens und Grundlage jedes Gottesdiensts sei Jesus Christus, erinnerte die Pröpstin. "Christus geht mit uns durch unser Leben", sagte sie. Das gelte auch für Zeiten, in denen man sich vielleicht traurig und mutlos fühle: "Er hat den Grund gelegt und tröstet, bestärkt und ermutigt uns!"