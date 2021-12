Neuer Bikepark sucht pfiffigen Namen

"Der Bikepark in Gladenbach kommt - wie soll er heißen?" Mit dieser Frage richtet sich die Stadtjugendpflege an alle Kinder und Jugendlichen aus Gladenbach und Umgebung. Sie können aus 41 Vorschlägen den künftigen Namen der Sportanlage auswählen.

Fluchfeld, Flugwelt, Dreck Track, Jolly Jumper, Park Dirt Gladenbach, Steighügel, Gleiterhügel, Good Wheel Hunting, Rad & Tat, HinterRADland, Urban Dirt Park, Fly Arena Gladenbach, The Dirt Spot, Happy Trail Park, Dirt-n-Park, Bike Parking Spot, Dirt Ground Gladenbach, Nickeltrail, Park Dump, Gladenbeach Dune, Dirt Dancers Depot, Roads of Eden, Tricky Trail Gladenbach, Pump'n Park, The Dirt Palace, Pumping Paradise, Bike Zone Gladenbach, The Dirt Jump, Filthy Field, Bikepark Gladenbach, Dusty Green, Dirtpark Gladenbach, Tiger run, DirtLand, Bikespaß Gladenbach, Bottom Bracket, Tretlager, Bikewelt Gladenbach, Dirt and Greens, Mountainbike Funpark Gladenbach, Biker Paradies.

Das Voting läuft bis Donnerstag, 16. Dezember - per E-Mail an k.nickel@gladenbach.de oder per WhatsApp, Signal und SMS an 01 51-56 96 44 30.