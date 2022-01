2 min

Neues Testzentrum in Weidenhausen eröffnet

An sechs Tagen in der Woche bietet die Altenhilfe St. Elisabeth nun Coronatests im Dorfgemeinschaftshaus Weidenhausen an - werktags ab dem späten Nachmittag und samstagvormittags.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach