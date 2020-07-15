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Mittwoch, 15.07.2020 - 10:30
2 min

Neues Wiegehäuschen gefällt den Sinkershäusern

Ende Juni erhielt die alte Viehwaage in Sinkershausen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Unterstand. Doch ganz fertig ist das neue Häuschen noch nicht ...

Von Jennifer Stein
Im alten Dorfkern von Sinkershausen steht ein neues Fachwerkhaus: Jetzt fehlen dem Viehwaagenhaus nur noch ein Dach und die Ausmauerung der Gefache. Foto: Jennifer Stein

Im alten Dorfkern von Sinkershausen steht ein neues Fachwerkhaus: Jetzt fehlen dem Viehwaagenhaus nur noch ein Dach und die Ausmauerung der Gefache. Foto: Jennifer Stein

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach Sinkershausen Region Ticker Ticker-mh
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