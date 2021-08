Es wird weiterhin Osteoporose-Gymnastik für Senioren in Gladenbach geben. Das hat die eigentlich bereits aufgelöste Selbsthilfegruppe nun bekannt gegeben. Foto: Horst Nau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Neustart für die Osteoporose-Selbsthilfegruppe Gladenbach: Ende 2020 wurde sie aufgelöst. Ab September dieses Jahres setzt die Gruppe ihre Arbeit gemeinsam mit der Volkshochschule Marburg-Biedenkopf fort.

Die Gruppe wurde im Mai 1996 von Marianne Wittmann als Gruppenleiterin und Ansprechpartnerin gegründet.

Gruppen dürfen maximal

aus zehn Personen bestehen

Die Übungsstunde begann mit einer Gruppe und hat sich bis auf vier Gruppen vergrößert.

Die Selbsthilfegruppen mit über 60 Teilnehmern an verschiedenen Tagen im Haus des Gastes in Gladenbach wurde von geprüften Therapeuten geleitet. Vom Gründungsdatum bis zur Auflösung der Gruppen lag in den Händen von Marianne Wittmann als Gruppenleiterin und Ansprechpartnerin sowie ihren Helfern im Vorstand.

Die Mittwochsgruppe, eines der Angebote der Gruppe, hat sich bei Marianne Wittmann mit einem Geschenk für ihren über 25-jährigen Einsatz bedankt.

Da von allen Gruppen eine Fortführung der Osteoporose-Gymnastik für Senioren gewünscht wurde, hat man einen Weg gesucht. Dieser ist jetzt über die VHS Marburg-Biedenkopf gefunden worden. Coronabedingt dürfen die vier Gruppen jeweils nicht größer als zehn Personen sein. Beginn: voraussichtlich Mitte September im Haus des Gastes in Gladenbach (Konferenzraum 1 und 2).