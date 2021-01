Nur in einem Dorf im Hinterland werden Weihnachtsbäume traditionell abgeholt

Mit ihrem Wechsellader transportiert die Feuerwehr die angelieferten Weihnachtsbäume in Gladenbacher schließlich zur Entsorgungsstelle. Foto: Sascha Valentin

Die Jugend der Kirchengemeinde Friedensdorf hat ein Hygienekonzept ausgearbeitet, bei dem nur Mitglieder eines Hausstandes unterwegs sind. Damit ist der Ort der einzige, in dem tatsächlich Bäume eingesammelt werden. Foto: Sascha Valentin

So wie Klaus Dworschak haben es in Gladenbach mehrere "Anlieferer" gemacht: Sie haben in der Familie alle Bäume eingesammelt und brachten diese gebündelt zur Sammelstelle. Foto: Sascha Valentin