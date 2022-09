Öffentlichkeitsfahndung nach Autodiebstahl in Gladenbach

Nach einem Diebstahl in Gladenbach sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Symbolfoto: dpa

GLADENBACH - Nach einem Autodiebstahl Ende Mai dieses Jahres in Gladenbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und bittet um Hinweise. Der bislang unbekannte Täter hatte während eines Fußballspiels Schlüssel entwendet, Autos durchsucht und letztendlich ein Fahrzeug vom Parkplatz gestohlen.

Mit diese Fotos fahndet die Polizei nach dem Verdächtigen und fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann, wer kann Hinweise zu seiner Identität oder zu seinem Aufenthaltsort geben?

Nachdem bisherige Ermittlungen zu einem Diebstahl in Gladenbach nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, bittet die Polizei nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung erneut um Hinweise. (Foto: Polizei Mittelhessen)

In der ursprünglichen Polizeimeldung wurde der Täter wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, hellhäutig, schlank, Glatze, Brille sowie markanter, etwas längerer, grau-melierter Kinnbart. Er trug eine schwarze Jacke (vermutlich der Marke "The North Face"), eine helle Jeans und dunkle Turnschuhe.

Der Mann hatte am 29. Mai 2022 während eines Fußballspiels zwischen 15 und 16 Uhr die Spielerkabine betreten und drei Autoschlüssel entwendet. Anschließend durchsuchte er zwei in der Straße "Am Sportzentrum" in Gladenbach geparkte Autos und entwendete aus einem einen Geldbeutel. Doch damit nicht genug: Letztlich stahl er mit dem dritten Schlüssel einen weißen VW Passat im Wert von rund 8000 Euro.

