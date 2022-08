Ortsbeirat Frohnhausen will den Bürgern Schatten spenden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH-FROHNHAUSEN - Der Ortsbeirat Frohnhausen hat erstmals die Feuerwehr als Empfänger der Ehrenamtspauschale des Landkreises ausgewählt, berichtete Ortsvorsteher Thomas Burk.

Darüber hinaus habe sich das Gremium Gedanken gemacht, wie es seine Verfügungsmittel von knapp 600 Euro für dieses Jahr einsetzen will. Eine Idee ist es, einen großen Sonnenschirm anzuschaffen, der bei Veranstaltungen im Ort von allen Vereinen genutzt werden kann.

Kulturscheune

wechselt die Brauerei

Armin Becker riet dem Ortsbeirat jedoch, mit dem Kauf noch zu warten. Zum einen laufe diesen Monat der Vertrag des Fördervereins der Kulturscheune mit der Licher Brauerei aus und ein neuer mit Krombacher sei geschlossen worden. Von denen erhalte der Verein neue Sonnenschirme mit dem Logo der Brauerei. Zum anderen könne er bei Licher nachfragen, was mit den alten Schirmen geschehe, schlug Becker vor. Vielleicht könnten diese ja übernommen werden. Des Weiteren könne sich der Ortsbeirat an die Krombacher Brauerei wenden und nach einem möglichen Rabatt fragen, wenn er ein Schirm mit deren Logo bestelle.

Schließlich standen auch die Wünsche des Ortsbeirats für das kommende Haushaltsjahr auf der Tagesordnung. Dabei ergänzte das Gremium seine Forderung nach einem neuen Baugebiet um die Befestigung des Seitenstreifens in der Sportplatzstraße. Splitt und Schotter würden bei stärkerem Regen stets wieder weggespült. Sinnvoller und letztlich kostensparender sei eine dauerhafte Befestigung. Der dritte Wunsch besteht in einer Ausbesserung der Schäden am Dach der Feuerwehr. Dort habe es sogar schon hineingeregnet, sagte der Ortsvorsteher.