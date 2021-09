Ortsbeirat will Kurpark wieder mit Leben füllen

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Der neue Ortsbeirat Gladenbach will den Kurpark wieder mehr mit Leben füllen. Sein erster Versuch dazu am Wochenende verlief schon einmal vielversprechend. Zusammen mit dem Spielmannszug hatte er zu einem musikalischen Picknick eingeladen.

Nachdem kräftige Regengüsse am Morgen den Ortsbeiratsmitgliedern einige Sorgenfalten auf die Stirn gelegt hatten, konnten sie am Nachmittag umso mehr strahlen: Gut 130 Zuhörer waren der Einladung gefolgt und verteilten sich auf Decken, Klappstühlen und Bänken vor der Konzertmuschel, um dem Darbietungen des Orchesters zu folgen, das sich in bester Spiellaune präsentierte.

So legten die Musiker um Leiter Michael Werner gleich schwungvoll mit einem Medley bekannter Boney M.-Songs los oder zeigten mit Johnny Cashs "Ring of fire", dass sie keineswegs nur Dicke-Backen-Musik beherrschen. Freilich durfte auch die nicht fehlen: Auf die "Vogelwiese" mussten die eingefleischten Blasmusikfans ebenso wenig verzichten wie auf die "Kinder von der Eger" oder die "Fuchsgraben Polka".

Fotos Der Plan des Ortsbeirats ist aufgegangen: Rund 130 Zuhörer versammeln sich zu einem musikalischen Picknick mit dem Musikverein Gladenbach im Park. Fotos: Sascha Valentin 2

Mitunter überraschten die Musiker ihr Publikum aber auch mit ungewohnten Klängen, als sie etwa bei "Dem Land Tirol die Treue" ihre Instrumente aus der Hand legten, sich von den Plätzen erhoben und den Refrain lauthals mitsangen. "Das ist einfach eine tolle Atmosphäre", freute sich Ortsvorsteher Robert Wolfgram über die friedliche Stimmung auf der Wiese. Genauso hätten sie es sich vorgestellt. Dabei solle das musikalische Picknick keine Eintagsfliege bleiben, sondern vielmehr den Startschuss für weitere Veranstaltungen darstellen, betonte Robby Jahnke vom Ortsbeirat. "Wir haben mit dem Park so eine schöne Fläche - die sollte doch auch genutzt werden."

Im Ortsbeirat gebe es jedenfalls verschiedene Ideen, wie das möglich ist - neben Konzerten zum Beispiel auch Open-Air-Kinos. Ziel sei es, das gesellschaftliche Leben in Gladenbach nach den Beschränkungen durch Corona wieder anzukurbeln und die Menschen zusammenzubringen.

Dabei ist der Ortsbeirat aber auch offen für weitere Anregungen. "Gerne können die Bürger auf uns zukommen und uns ihre Ideen mitteilen", sagte Wolfgram.

Walter Jakowetz unterstützt die Pläne des Gremiums

In Gladenbachs Ehrenbürger Walter Jakowetz haben sie auf jeden Fall einen Unterstützer gefunden. Der sagte während des Konzerts bereits, dass er sich eine Wiederholung des schönen Konzerts mit dem Musikverein vorstellen könne und dieses auch unterstützen würde.

Einen Termin dafür gibt es auch schon: Das Konzert findet am Sonntag, 19. September, ab 16 Uhr eine Neuauflage im Park geben wird.