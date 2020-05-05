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Dienstag, 05.05.2020 - 10:58
4 min

Per "Windhund" zum Bauplatz?

Wie sollen in Gladenbach künftig Bauplätze vergeben werden? Der Bauausschuss hat sich mehrheitlich für das sogenannte Windhund-Verfahren ausgesprochen. Dabei bekommt der Bauwillige den Zuschlag, der sich zuerst um ein Grundstück beworben hat.

Von Sascha Valentin
Der Bauausschuss empfiehlt für das Neubaugebiet im Hainpark eine Vergabe der Bauplätze über das Windhundverfahren. Bürgermeister Peter Kremer und die CDU befürchten dabei allerdings rechtliche Schwierigkeiten. Foto: Sascha Valentin

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Gladenbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach
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