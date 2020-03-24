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Dienstag, 24.03.2020 - 12:30
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Peter Kremer strebt zweite Amtszeit an

Mit Sinn und Verstand, mit Augenmaß und Rechenschieber, aber nicht auf Kosten zukünftiger Generationen - so möchte Peter Kremer (parteilos) Gladenbach weiter voranbringen. Der 58-Jährige kandidiert für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach

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Fotos

In den Brandschutz wird die Stadt Gladenbach weiter kräftig investieren, sagt Bürgermeister Peter Kremer. Bei einer Übung der Jugendfeuerwehren in Weidenhausen schaute sich der Rathauschef das Geschehen einmal von oben an - aus dem Korb der Drehleiter. Foto: Michael Tietz

In den Brandschutz wird die Stadt Gladenbach weiter kräftig investieren, sagt Bürgermeister Peter Kremer. Bei einer Übung der Jugendfeuerwehren in Weidenhausen schaute sich der Rathauschef das Geschehen einmal von oben an - aus dem Korb der Drehleiter. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh bürgermeister-gladenbach
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