Lokales

Gladenbach

mehr aus Gladenbach
plus
Mittwoch, 01.04.2020 - 11:00
3 min

Platz für Gladenbacher Reitverein schaffen

Für das Baugebiet in der Niemczastraße im Norden Gladenbachs muss der Reitverein auf eine gepachtete Weide- und Auslauffläche für Pferde verzichten. Als Ausgleich schlagen die Freien Wähler ein rund 12 500 Quadratmeter großes Grundstück direkt neben dem Reitplatz vor, das derzeit noch als Waldfläche gilt.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Noch Pferdekoppel, bald Baugebiet im Norden der Kernstadt: Die Freien Wähler wollen erreichen, dass den Pferdefreunden Gladenbach eine neue Weide- und Auslauffläche für ihre Tiere zur Verfügung gestellt wird. Foto: Michael Tietz

Noch Pferdekoppel, bald Baugebiet im Norden der Kernstadt: Die Freien Wähler wollen erreichen, dass den Pferdefreunden Gladenbach eine neue Weide- und Auslauffläche für ihre Tiere zur Verfügung gestellt wird. Foto: Michael Tietz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2kuMTIhLzSwnQjiLw5RMKVtE2kuMTIhLzSwnTIlVSWynKE2MKWynJ4tp29foPOynJ5yVT5yqJHtI2IcMTIzoZBxL2uyVToQiUVtHTMypzEyVTWyn29goJIhYvORLKZtMz9lMTIlovOxnJHtEaWynJIhVSsQcTufMKVtqJ5xVTkyM2IhVTEuraHtMJyhMJ4tDJ50pzSaVToQiUVtMTyyVT7QcTAbp3EyVSOupzkuoJIhqUAmnKE6qJ5aVUMipv4tETSmVRSlMJSfVTyhVUIhoJy0qTIfLzSlMKVtGfBxnTHtraIgVSWynKEjoTS0rvOmo2kfVTSfplOSpaAuqUbtMfB8pvOxnJHtqz9hVTEyovODMzIlMTIzpzI1ozEyovOaMKOuL2u0MKEyovOUpaIhMUA0j7kwn2HtMTyyozIhYPOxnJHtMfB8pvOxLKZtGzI1LzS1M2IvnJI0VTygVR5ipzEyovOxMKVtF2IloaA0LJE0VTWyofB2qTyaqPO3MKWxMJ4h
ETyyVR1ynUWbMJy0VTEypvOUoTSxMJ5vLJAbMKVtH3EuMUE2MKWipzEhMKEyovO3o2kfqTIhVUIlp3Olj7khM2kcL2ttLJ0tZGxhVR3QcUW6VTIcozIhVT5yqJIhVRWyLzS1qJ5ap3OfLJ4tLJkmVSAuqUc1ozptLzImL2ufnJKQa2IhYvORLJ1cqPOmo2kfqTHtDzS1pzIwnUDtMfB8pvNkAFOUpaIhMUA0j7kwn2HtnJ4tIzIloZBxozqypaIhMlOxMKVtGzyyoJA6LKA0pzUQa2HtqJ5xVTSgVT5cL2u0VTS1p2qyLzS1qTIhVSEynJjtMTIlVSA0pzUQa2HtVxSgVRuunJ5jLKWeVvOaMKAwnTSzMzIhVUqypzEyov4tETyyp2ImVSOlo2cyn3DtnTS0qTIhVTEcMFOTpzIcMJ4tI8BxnTkypvOcozy0nJyypaDhVREcMFOGnKE6qJ5aVT11p3A0MFOxLJ5hVTSvMKVtq2IaMJ4tMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOuLzqyp2SaqPO3MKWxMJ4h
DzIlMJy0plNlZQRlVT11p3A0MFOxMKVtIzIlMJyhVUc3MJxtEzmQcTAbMJ4tLJWaMJWyot==
VxEcMKAyplOPLKIaMJWcMKDtnKA0VUMipzElnJ5aoTywnPjtMTRtnJ4tMTIhVTkyqUc0MJ4tFzSbpzIhVTIcozHtM3Wij59yVScunTjtqz9hVRWuqKqcoTkcM2IhVUc1p2SgoJIhM2Ieo21gMJ4tnKA0YPOxnJHtMUWcozqyozDtLKIzVTEcMFOOqKA3MJymqJ5aVT5yqJIlVRMfj6EwnTIhVUqupaEyqPVfVUAiVTEypvOTpzSeqTyioaA2o3WmqTShMPOxMKVtEyphVSqyoz4tMTyyVRqlqJ5xp3GQiTAeMFOuoFOVLJyhpTSlnlO6j7kanJptLKImM2I3nJImMJ4tq2IlMTIhYPOej7MhoaEyovOdqJ5aMFOTLJ1coTyyovOuqJAbVT5iL2ttqz9gVRWuqJgcozEypzqyoTDtMTImVRW1ozEyplNbZGVtZQNjVRI1pz8tpUWiVRgcozDcVUOlo2McqTyypzIhYvORLKZtp2IcqPOOozMuozptZwNkBPOfLKIzMJ5xMFOTj7MlMTIlpUWiM3WuoJ0tMJ5xMKDtLJ0tZmRhVREyrzIgLzIlVTEcMKAyplOXLJulMKZh
Fotos
Noch Pferdekoppel, bald Baugebiet im Norden der Kernstadt: Die Freien Wähler wollen erreichen, dass den Pferdefreunden Gladenbach eine neue Weide- und Auslauffläche für ihre Tiere zur Verfügung gestellt wird. Foto: Michael Tietz

Noch Pferdekoppel, bald Baugebiet im Norden der Kernstadt: Die Freien Wähler wollen erreichen, dass den Pferdefreunden Gladenbach eine neue Weide- und Auslauffläche für ihre Tiere zur Verfügung gestellt wird. Foto: Michael Tietz

Im Waldgebiet oberhalb der Hainpark-Wiese mussten viele kranke Bäume gefällt werden. Hier könnte nun Platz für eine neue Pferdekoppel geschaffen werden. Foto: Michael Tietz

Im Waldgebiet oberhalb der Hainpark-Wiese mussten viele kranke Bäume gefällt werden. Hier könnte nun Platz für eine neue Pferdekoppel geschaffen werden. Foto: Michael Tietz

Noch Pferdekoppel, bald Baugebiet im Norden der Kernstadt: Die Freien Wähler wollen erreichen, dass den Pferdefreunden Gladenbach eine neue Weide- und Auslauffläche für ihre Tiere zur Verfügung gestellt wird. Foto: Michael Tietz

Noch Pferdekoppel, bald Baugebiet im Norden der Kernstadt: Die Freien Wähler wollen erreichen, dass den Pferdefreunden Gladenbach eine neue Weide- und Auslauffläche für ihre Tiere zur Verfügung gestellt wird. Foto: Michael Tietz

4
FJ0tJaIaMFOxMKVtETymn3Imp2yiovO1oFOxLKZtGzI1LzS1M2IvnJI0VTuuqUEyovOuqJAbVTEcMFOUoTSxMJ5vLJAbMKVtHTMypzEyMaWyqJ5xMFOynJ5yVSA0MJkfqJ5aozSboJHtLJWaMJqyLzIhYvORMKVtIz9lp3EuozDtp2SbVTEcMFOSrTymqTIhrvOxMKZtIzIlMJyhplOuoFOdMKE6nJqyovOGqTShMT9lqPOgLKAmnKLtLzIxpz9bqPjtp29foUEyVTEcMFODoZBxozHtMT9lqPOmolO1oJqyp2I0raDtq2IlMTIhYvORMJ5hVToQiUVtMTyyVRWuqJqlqJ5xp3GQiTAeMFO3nKWxVTIcovOHMJyfVTEyplOOpzIuoUZtLzIhj7M0nJq0YPOxLKZtMTyyVSOzMKWxMJMlMKIhMTHtMTIlrzIcqPOuoUZtI2IcMTHgVUIhMPOOqKAfLKIzMzmQcTAbMFOzj7klVTybpzHtITyypzHtqz9hVTEypvOGqTSxqPOaMKOuL2u0MKDtnTSvMJ4hVRWypzIcqUZtZwNkZvOgqKAmqTHtMTIlVSMypzIcovOzj7klVTEyovOPLKHtMTImVRg1oaA0pzSmMJ5joTS0rzImVUc3MJxtM3Wij59yVRqlj7khMzmQcTAbMJ4tLJWaMJWyov4tEKE3LFNmZPODMzIlMTHtp2yhMPOxMKW6MJy0VTyhVTEyovOGqZBxoTkyovOxMKVtHzIcqTShoTSaMFO1oaEypzqyLaWuL2u0VP0tqJ5xVTEcMFOvpzS1L2uyovO0j6EaoTywnPOgMJulp3GQiT5xnJqyovOOqKAfLKIzYt==
VxEyoFOFMJy0qzIlMJyhVUAioTjtM2Ibo2kzMJ4tq2IlMTIhVvjtnTIcj590VTImVTyhVTEyoFO2o24tFTIfoKI0VRWlj7kwnljtF2kuqKZgETyyqTIlVRghnJIlnJ0tqJ5xVRAupaA0MJ4tDaYQiTAeVUMypzMup3A0MJ4tDJ50pzSaYvOOoUZtEKWmLKE6VToQiUVtMTyyVUqyM2MuoTkyozEyovOToZBxL2uyovObLJWyovOxnJHtEaWynJIhVSsQcTufMKVtMJyhVTWcp2uypzyaMKZtI2SfMTqlqJ5xp3GQiTAeVTS1p2qyM3Iwn3DhVREcMKZtq2Icp2HtozSwnPOFo2E1ozqmYFO1ozDtDKIzpfBxqJ1upzWynKEyovOuqJMapaIhMPO2o24tH3E1pz1mL2wQcTEyovO1ozDtDz9ln2Ihn8BxMzIlLzIzLJkfVPWmolOaqKDtq2yyVTgynJ5yovOPLKIgLzImqTShMPOgMJulVTS1MvVfVUAiVTEcMFOTIl1TpzSeqTyioaAmpTy0rzHhVREuplOlqJ5xVQRlVQHjZPOEqJSxpzS0oJI0MKVtM3Wij59yVSquoTEmqZB8L2ftMTylMJg0VT5yLzIhVTEyoFOFMJy0pTkuqUbtp29foUEyVTEyp2uuoTVtnJ4tMJyhMFOKMJyxMF0tqJ5xVRS1p2kuqJMzoZBxL2uyVToQiUVtHTMypzEyVUIgM2I3LJ5xMJk0VUqypzEyov4=
FJ4tMTIlVRWyM3YQiT5xqJ5aVUc1VTybpzIgVRShqUWuMlO2MKW3MJymMJ4tLKIwnPOxnJHtEaWynJIhVSsQcTufMKVtLKIzVTEyovOPLKHtMTImVRg1oaA0pzSmMJ5joTS0rzImVUIhMPOxMJ4tMTSgnKDtqzIlLaIhMTIhMJ4tIzIloUImqPO2o24tHTMypzEyn29jpTIfovOcovOynJ5ypvOUpfB2j59yoz9lMT51ozptqz9hVQtlAGNtHKIuMUWuqT1yqTIlov4tFJ0tE2IaMJ56qJptp2IcMJ4tMTIgVSMypzIcovOuLzIlVUAwnT9hVTEuoJSfplOxpzIcVT5yqJHtI2IcMTIzoZBxL2uyovNbnJ5mM2ImLJ10VQplAGNtHKIuMUWuqT1yqTIlXFO6qFOJMKWzj7kaqJ5aVTqyp3EyoTk0VUqipzEyov4=
GTS1qPOPMKWyL2uhqJ5aVTEypvOOoaElLJqmqTIfoTIlVTMuoTkyovOxMJ4tHTMypzEyMaWyqJ5xMJ4toaIhVUqyM2IhVTEyplOPLKIaMJWcMKEmVTSgVRuunJ5jLKWeVUW1ozDtAwNjZPOEqJSxpzS0oJI0MKVtLJ4tDKImoTS1MzMfj6EwnTIhVUqyMl4tETyyplOyoaEmpUWyL2uyVTWynFOynJ5ypvOUMKAuoKE3MJyxMJMfj6EwnTHtqz9hVTEypacynKDtBGxtZQNjVSS1LJElLKEgMKEypz4tMJyhMJ0tIzIloUImqPO2o24tp2IwnUZtHUWirzIhqP4tVxSvMKVtozyyVUIhMPOhnJ1gMKVtqz9hVQDjVSOlo3cyoaDfVUqcMFO1ozqypUYQiTM0VT9xMKVtq2SbpzuynKEmq2yxpzyaVTygoJIlVUqcMJEypvOvMJuuqKO0MKDtq29lMTIhVTymqPVfVUAiVRuyoT11qPOPpfB8L2fhVRIlVUAjnJIfqTHtMTSgnKDtLKIzVTIcozyaMFOJMKYQgzMzMJ50oTywnUIhM2IhVTS1MvOWoaEypz5yqP1DoTS0qTMipz1yovOmo3qcMFOuqJLtj4E1j59ypaIhM2IhVTS1plOxMJ0tGTSaMKVtMTImVUOioTy0nKAwnTIhVRqyM25ypaZtLJ4h
AwHjZPOEqJSxpzS0oJI0MKVtoJIbpvOuovOKMJyxMF0tqJ5xVRS1p2kuqJMzoZBxL2uyot==
GzSwnPOSnJ5mL2wQcUE6qJ5aVTEypvOTpzIcMJ4tI8BxnTkypvOmqTIbqPOxMKVtE2kuMTIhLzSwnTIlVSWynKE2MKWynJ4tozSwnPOxMKVtEJ50q2ywn2k1ozptMTImVRWuqJqyLzyyqUZtLJ4tMTIlVR5cMJ1wrzSmqUWuj59yVUAiM2SlVTWyp3AypvOxLFOuoUZtLzymnTIlYvORMJ5hVTEcMFO2o3WaMKAwnTkuM2IhMFOOqKAaoTIcL2umMzmQcTAbMFOcoFOxMKW6MJy0nJqyovOKLJkxM2IvnJI0VTymqPOgMJulVTSfplOxo3OjMJk0VUAiVTqlo8BsVUqcMFOxnJHtE3W1ozEmqZB8L2gyYPOxnJHtoaIhVToQiUVtMTSmVRWuqJkuozDtq2IaMzSfoTIhYvORMJ0tIzIlMJyhVUsQiUWxMJ4tn8B8ozM0nJptMKE3LFN2AGNjVSS1LJElLKEgMKEypvOgMJulVTShVSqynJEyYFO1ozDtDKImoTS1MzMfj6EwnTIhVToQiUVtMTyyVSOzMKWxMFO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOmqTIbMJ4fVUAiVTEypvOTIl1Jo3WmqTShMP4=
ETyyVRShqUWuM3A0MJkfMKVtpTmQcTEcMKWyovOxLJoQiUVfVTEup3ZtMTyyVSA0LJE0VTIcozIhVT1cozEyp3EyoaZtZwHtFzSbpzHtoTS1MzIhMTIhVSOuL2u0qzIlqUWuMlOgnKDtMTIhVSOzMKWxMJMlMKIhMTIhVToQiUVtMTSmVT5yqJHtE3W1ozEmqZB8L2ftLJWmL2ufnJKQa3DhVSc1qz9lVTymqPOgnKDtH2ywnTIlnTIcqPOho2AbVTIcozHtHz9xqJ5ap2qyozIboJyaqJ5aVToQiUVtMTyyVUMypzWfnJIvMJ5yovOPj6E1oJHtofB2qTyaYvOOqpBsMKWxMJ0toKImplOaMJgfj6ElqPO3MKWxMJ4fVT9vVUIhMPOuovO3MJkwnTIlVSA0MJkfMFOynJ5yVSqcMJEypzS1MzMipaA0qJ5aVUc1VTIlMz9fM2IhVTuuqP4=
I2ShovOxLKZtE2kuMTIhLzSwnTIlVSOupzkuoJIhqPOiMTIlVTIcovOgnKDtMJyhMKVtEJ50p2AbMJyxqJ5ap2WyMaIaozymVTWyLKIzqUWuM3EyplOUpzIgnKIgVUc1VUAynJ5ypvOhj6EwnUA0MJ4tH2y0raIhMlO6qKAuoJ1yozgioJ1yovOeLJ5hYPOmqTIbqPOuqJMapaIhMPOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVT5iL2ttnJ4tMTIhVSA0MKWhMJ4hVREcMFOTpzIcMJ4tI8BxnTkypvOmpUWuL2uyovOmnJAbVTEuMfB8pvOuqKZfVTEup3Ztj7kvMKVtnJulMJ4tDJ50pzSaVTS1L2ttnJ4tMTIhVUOupzkuoJIhqTSlnKAwnTIhVRMuL2uuqKAmL2wQiUAmMJ4tLzIlLKEyovO3MKWxMJ4tp29foP4=
Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben