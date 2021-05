Polizei schnappt betrunkenen Biker

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Gleich mehrere Ermittlungsverfahren erwarten einen 31 Jahre alten Mann nach seinem Verhalten am späten Sonntagabend auf der Kreisstraße 115 und später in Gladenbach.

Der Verdächtige hielt gegen 21.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 115 an und sprach zwei auf einer Bank sitzende junge Männern an.

Eine zweite Streife

muss gerufen werden

Das Ansinnen des Bikers, ebenfalls auf der Sitzbank Platz nehmen zu dürfen, lehnten das Duo mit dem Hinweis auf die Abstandsregeln in Zeiten von Corona ab. Deshalb, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung, drohte und beleidigte der 31-Jährige nun die beiden jungen Männer und schlug zu.

Nachdem die beiden Opfer eine Anzeige erstattet hatten, entdeckte eine Polizeistreife den Biker in der Marburger Straße in Gladenbach. Der Verdächtige ergriff mit seinem nicht zugelassenen Motorrad sofort die Flucht, allerdings vergeblich. Die Ordnungshüter stellten ihn am Ortseingang von Fronhausen.

Bei seiner Festnahme leistete der nach Polizeiangaben stark alkoholisierte Biker Widerstand und überzog die Beamten mit wüsten Beschimpfungen. Erst nach dem Eintreffen einer zweiten Streife konnte der rabiate Mann, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, gefesselt werden.