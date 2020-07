Premiere in Erdhausen: Fahrrad wird zur Kirchenbank im Freien

Der erste Fahrrad-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinden im Gladenbacher Land und des ZukunftsForums findet am Sonntag, 26. Juli, ab 10 Uhr auf dem Parkplatz des Bürgerhauses in Erdhausen statt.

Zur Einstimmung startet eine Sternfahrt aus den umliegend Orten. Abfahrt in Weidenhausen ist um 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus und in Frohnhausen um 9.20 Uhr an der Linde vor der Alten Schule. In Friebertshausen startet die Gruppe um 9.15 Uhr an der Wolfskapelle, sie wird dann um 9.35 Uhr am Kornhaus in Mornshausen erwartet.

Im Anschluss an den Gottesdienst startet gegen 11.30 Uhr eine geführte Radtour. Erster Anlaufpunkt ist das Tretbecken in Hütte. Weiter geht es zur Blühwiese in Römershausen. Dort wollen die Teilnehmer ein Picknick machen - die Verpflegung muss jeder Radler selbst mitbringen. Über Weidenhausen geht es zurück nach Erdhausen. Die Strecke ist 12,8 Kilometer lang.