2 min

Proteste gegen Corona-Auflagen gehen in Gladenbach weiter

"SOS - Unsere Zukunft ist in Gefahr" hat eine Gladenbacher Bürgerbewegung ihre Kundgebung samt Protestzug überschrieben. Diese soll am 29. Mai in der Innenstadt stattfinden.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach