Donnerstag,
23.04.2020 - 20:00
2 min
Prozess wegen Prügelei auf Kirschenmarkt: Angeklagter schweigt
Im Prozess wegen versuchten Totschlags auf dem Gladenbacher Kirschenmarkt 2018 schweigt der Angeklagte vor dem Marburger Landgericht weiter zu den Totschlagsvorwürfen.
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