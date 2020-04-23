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Donnerstag, 23.04.2020 - 20:00
2 min

Prozess wegen Prügelei auf Kirschenmarkt: Angeklagter schweigt

Im Prozess wegen versuchten Totschlags auf dem Gladenbacher Kirschenmarkt 2018 schweigt der Angeklagte vor dem Marburger Landgericht weiter zu den Totschlagsvorwürfen.

Von Heiko Krause
Der Gladenbacher Kirschenmarkt lockt jährlich Zehntausende Besucher an. Eine Festzeltschlägerei im Jahr 2018 eskaliert. Das Opfer erleidet schwere Verletzungen. Symbolfoto: Michael Tietz

Der Gladenbacher Kirschenmarkt lockt jährlich Zehntausende Besucher an. Eine Festzeltschlägerei im Jahr 2018 eskaliert. Das Opfer erleidet schwere Verletzungen. Symbolfoto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg Region Ticker Ticker-mh Gladenbach,-stadt Gladenbach Bad-endbach
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