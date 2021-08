Prügelei nach Streit am Gladenbacher Marktplatz

Am Gladenbacher Marktplatz sind zwei Männer in Streit geraten. Nun fahndet die Polizei nach einem der Beteiligten. Symbolfoto: dpa

GLADENBACH - Nach einer Auseinandersetzung am Marktplatz in Gladenbach in der Nacht zum Sonntag, 29. August, bittet die Kripo Marburg um Hinweise zu dem geflüchteten Beteiligten. Der 20 bis 25 Jahre alte, circa 1,80 Meter große Mann mit kurzen, schwarzen Haaren, kräftiger, stämmiger Figur und Tattoo am linken Unterarm trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans und einen dunkelroten Rucksack.

Der Gesuchte geriet um kurz nach 2 Uhr in Streit mit einem 50 Jahre alten Mann. Der mündete in einer handfesten Auseinandersetzung. Als dabei das Mobiltelefon des Opfers zu Boden fiel, griff der andere zu und flüchtete. Das Opfer folgte und versucht mehrfach, sein Handy zurückzuerhalten. Letztlich warf der Kontrahent das Handy doch weg und flüchtete.

Ein Rettungswagen brachte das Opfer zur Untersuchung der erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei fragt nun, wer den beschriebenen Mann kennt und wer Hinweise geben kann, die zu seiner Identifizierung führen könnten? Tipps nimmt die Kripo Marburg entgegen unter Telefon 0 64 21-40 60.