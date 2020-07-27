Rachelshäuser wünschen Sonnenschutz auf Spielplatz

Der neue Sandkasten auf dem Spielplatz in Rachelshausen ist nachmittags der prallen Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Eltern und Ortsbeirat wünschen sich deshalb einen Schattenspender. Foto: Michael Tietz
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GERÜCHTE UM SOLARPARK
"Es gibt Gerüchte im Dorf, dass eine Photovoltaikanlage unterhalb der Landesstraße geplant sei", berichtete Ortsvorsteher Bernd Müller in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Rachelshausen. Ganz abwegig ist ein solches
Bauvorhaben nicht. Denn der höchst gelegene Gladenbacher Stadt ist umzingelt von Flächen, auf denen ein Solarpark errichtet werden könnte. Der Teilregionalplan Energie Mittelhessen weist diese Vorranggebiete aus.
"Das bedeutet aber nicht, dass man automatisch dort Anlagen aufstellen kann", betonte der Ortsvorsteher. Zunächst einmal müssten die
Grundstückseigentümer mitspielen. Baurecht müsste ein Investor ebenfalls schaffen lassen. Der aktuelle Flächennutzungsplan weist die Gebiete als landwirtschaftliche Nutzflächen aus.
"Ich sehe keine allzu große Gefahr, dass dies verwirklicht wird", sagte Müller. Der
Ortsbeirat hatte sich bereits im April 2018 dafür ausgesprochen, dass er Solarpark-Pläne in der Gemarkung nicht unterstützen will.
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