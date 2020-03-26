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Donnerstag, 26.03.2020 - 12:00
4 min

Relative Leere in Gladenbacher Kinderarztpraxis

Normalerweise ist viel los in der Praxis des Gladenbacher Kinderarztes Dr. Hans-Jürgen Kesper. Doch Corona verändert den Praxisalltag. Weniger Kinder kommen wegen akuten Dingen in die Praxis, Termine, die vor Monaten für Untersuchungen vereinbart wurden, werden nicht wahrgenommen. Oft ohne Absage.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Auch in Krisenzeiten müssen Kinder regelmäßig untersucht werden und benötigen Schutzimpfungen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Auch in Krisenzeiten müssen Kinder regelmäßig untersucht werden und benötigen Schutzimpfungen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

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Fotos
Auch in Krisenzeiten müssen Kinder regelmäßig untersucht werden und benötigen Schutzimpfungen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Auch in Krisenzeiten müssen Kinder regelmäßig untersucht werden und benötigen Schutzimpfungen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Der Gladenbacher Kinderarzt Hans-Jürgen Kesper berichtet aus seinem Alltag in Zeiten von Corona. Archivfoto: Koelschtzky

Der Gladenbacher Kinderarzt Hans-Jürgen Kesper berichtet aus seinem Alltag in Zeiten von Corona. Archivfoto: Koelschtzky

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