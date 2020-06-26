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Freitag, 26.06.2020 - 12:45
2 min

Riesiger Solarpark entsteht im Gewerbepark Salzbödetal

Nach dem geplanten Bau eines Solarparks im Interkommunalen Gewerbepark Salzbödetal (IGS) werden dort alle zur Verfügung stehenden Flächen bis auf eine einzige veräußert sein.

Von Sascha Valentin
Auf dieser Fläche im Interkommunalen Gewerbepark Salzbödetal soll das Solarfeld in zwei Bauabschnitten entstehen. Die Arbeiten beginnen kommende Woche. Foto: Sascha Valentin

Auf dieser Fläche im Interkommunalen Gewerbepark Salzbödetal soll das Solarfeld in zwei Bauabschnitten entstehen. Die Arbeiten beginnen kommende Woche. Foto: Sascha Valentin

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Gladenbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach Lohra
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