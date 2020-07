Robert Wolfgram will Bürgermeister werden

Robert Wolfgram tritt bei der Bürgermeisterwahl Gladenbach an. Foto: Andreas Bück/Fotomarkt

Gladenbach. Für die Bürgermeisterwahl am 1. November in Gladenbach gibt es einen vierten Kandidaten: Robert Wolfgram hat am Mittwoch seinen Hut in den Ring geworfen. Der 42-Jährige aus der Kernstadt will Amtsinhaber Peter Kremer beerben.

Ursprünglich sollte die Bürgermeisterwahl am 26. April über die Bühne gehen. Dafür hatten drei Kandidaten fristgerecht ihre Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgegeben. Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) strebt eine zweite Amtszeit an. Die CDU hat sich für seine Wiederwahl ausgesprochen. Kremers Herausforderer waren bisher Gregor Hofmeyer von den Grünen und Anton Enes (parteilos), der von den Freien Wählern unterstützt wird.

Wegen der Corona-Pandemie musste das Stadtparlament dann einen neuen Wahltermin festlegen. Diese findet nun am 1. November (Allerheiligen) statt. Eine mögliche Stichwahl ist für den 22. November (Totensonntag) angesetzt worden. Die Bewerbungsfrist endet am 24. August um 18 Uhr.

Will eine Partei einen Kandidaten aufstellen, muss dies in einer Mitgliederversammlung in geheimer Wahl geschehen. Einzelbewerber brauchen die Unterschriften von Unterstützern. In Gladenbach sind dafür mindestens 74 Wahlberechtigte nötig - die doppelte Zahl der im Parlament vertretenen Abgeordneten.

Robert Wolfgram tritt als parteiloser Kandidat an. Der 42-Jährige ist als selbstständiger Kommunikationstrainer und Coach tätig und engagiert sich seit vielen Jahren im Sportclub Gladenbach. Auf der politischen Bühne trat der Kernstädter bisher nicht in Erscheinung - mit einer Ausnahme: Im August 2013 stand Wolfgram als "Double" kurz an der Seite von Thorsten Schäfer-Gümbel, als der Sozialdemokrat während des Landtagswahlkampfs in Gladenbach Station machte.

In der kommenden Woche möchte Robert Wolfgram die Beweggründe für seine Kandidatur und seine Ziele für Gladenbach der Öffentlichkeit präsentieren.