Robert Wolfgram will mit den Bürgern Gladenbach gestalten

"Wir sind Gladenbach" lautet das Wahlmotto von Robert Wolfgram. Der 42-Jährige ist der vierte Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 1. November in Gladenbach. Der Kommunikationstrainer tritt als parteiloser Kandidat an.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach