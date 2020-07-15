Robert Wolfgram will mit den Bürgern Gladenbach gestalten

Bunter Blumenschmuck, aber das Erscheinungsbild des Gladenbacher Marktplatzes mit Brunnen, Buswartehalle und Sitzmöglichkeiten hat aus Sicht von Bürgermeister-Kandidat Robert Wolfgram großes Verbesserungspotenzial. Foto: Michael Tietz
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ZUR PERSON: ROBERT WOLFGRAM
Robert Wolfgram ist 42 Jahre alt, ledig und wohnt in Gladenbach. Nach der Schulzeit absolvierte er eine Ausbildung als
Kaufmann für Bürokommunikation bei der Deutschen Telekom. Er durchlief verschiedene Bereiche im Kundenservice und war anschließend für das Unternehmen bundesweit im Weiterbildungssektor im Einsatz.
Seit 2016 ist Wolfgram selbstständig als
Kommunikationstrainer und Coach tätig. Im März 2019 begann er ein berufsbegleitendes Studium, das er im Dezember als Referent für Personalentwicklung (Bachelor) und Berufspädagoge (Master) abschließen will.
Zu seinen
Hobbys gehören Reisen und Konzertbesuche. "Außerdem genieße ich gutes Essen", erzählt Wolfgram. Seit vielen Jahren engagiert er sich im Gladenbacher Sportclub - dort arbeitet er derzeit im Spielausschuss mit. Außerdem ist er Vorsitzender des "Förderkreis Jugendarbeit GSC" sowie auch Mitglied im Oberhessischen Gebirgsverein und im Partnerschaftsverein Gladenbach.
Vielen Gladenbachern ist Robert Wolfgram unter seinem Spitznamen
"Harry" bekannt: So taufte ihn einst sein Bruder - in Anlehnung an "Harry, fahr schon mal den Wagen vor" aus der Fernsehserie "Derrick".
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