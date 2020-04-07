Rodungspläne am Gladenbacher Reitplatz stoßen auf Kritik

Im Waldgebiet oberhalb der Gladenbacher Hainpark-Wiese mussten einige kranke Bäume gefällt werden. Hier könnte nun Platz für eine Weide- und Auslauffläche für Pferde geschaffen werden, meinen die Freien Wähler - und ernten dafür Kritik. Foto: Michael Tietz
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