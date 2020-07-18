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Samstag, 18.07.2020 - 18:00
2 min

Rüchenbach will mehr Bauland

Der Rüchenbacher Ortsbeirat fordert neues Bauland. Kommt nun Bewegung in die Sache, die den Ortsbeirat schon seit Langem bewegt?

Wenn es nach dem Wunsch des Rüchenbacher Ortsbeirates geht, sollen hier zwischen Rüchenbacher Straße in Richtung B 255 und dem Mornsweg, neue Bauplätze entstehen. Foto: Peter Piplies

Wenn es nach dem Wunsch des Rüchenbacher Ortsbeirates geht, sollen hier zwischen Rüchenbacher Straße in Richtung B 255 und dem Mornsweg, neue Bauplätze entstehen. Foto: Peter Piplies

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