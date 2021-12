Schaufensterpuppe gestohlen

Bild der gestohlenen Kleidung. Foto: Polizei Marburg

GLADENBACH - Zwischen 14 Uhr am Samstag und 13 Uhr am Mittwoch, 8. Dezember, hat ein Dieb in der Marktstraße das Ausstellungsfenster eines Geschäfts aufgebrochen und eine der darin ausgestellten Trägerpuppe mit schwarzem Kleid und blauer Jacke gestohlen. Die Bekleidung hat einen Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch bitte an die Polizei Gladenbach, Telefon 0 64 62-9 16 81 30 oder die Kripo Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.