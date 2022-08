Schluss mit der Schlüsselwirtschaft in Diedenshausen

Der Zugang zum DGH in Diedenshausen wird bereits über ein elektronisches Schloss geregelt. Dies wünscht sich der Ortsbeirat nun auch für das Backhaus und die Feuerwehr. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH-DIEDENSHAUSEN - Nachdem der Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus in Diedenshausen bereits auf eine elektronische Schließanlage umgestellt wurde, soll dasselbe System nun auch für das angrenzende Backhaus eingerichtet werden. Das hat Ortsvorsteher Elmar Koch in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats mitgeteilt.

Allerdings wäre in diesem Falle der Defibrillator nicht mehr zu erreichen, der im Innenraum hängt. Deswegen fordert der Ortsbeirat von der Stadt, den Defi außen am Gebäude anzubringen. Dafür ist ein spezieller Sicherheitsbehälter nötig, für den wiederum ein Stromanschluss vorhanden sein muss, den die Stadt herstellen müsste.

In der Sitzung regte Wehrführer Sven Schmidt an, dass neben DGH und Backhaus auch das Gerätehaus mit einem elektronischen Zugang ausgestattet werden sollte. "Dann hätten wir überall ein einheitliches Schließsystem, womit auch die Schlüsselwirtschaft ein Ende hätte", gab er zu bedenken. Außerdem könnten die Chips, mit denen die Türen geöffnet werden, so programmiert werden, dass sie dem Besitzer nur bestimmte Zugänge ermöglichten. Auf diese Weise könnte zum Beispiel sichergestellt werden, dass Mitglieder der Feuerwehr zwar Zugang zum Gerätehaus, nicht aber zum DGH erhalten.

Der Ortsbeirat will die Anregung der Feuerwehr an die Stadt weitergeben. Elmar Koch ergänzte, dass es der Stadt mit dem elektronischen Schließsystem vor allem auch darum gehe zu dokumentieren, wie oft das Dorfgemeinschaftshaus genutzt wird. Deswegen sollten nicht zu viele Chips ausgegeben werden. Parallel sollte aber auch eine Liste ausgehängt werden, in die sich die jeweiligen Nutzer des DGH eintragen müssen, um die geforderte Übersicht zu erhalten.