Schüler fragen Bürgermeister-Kandidaten

Immer mehr Busse fahren Gladenbach an - der Platz an der Haltstelle am Marktplatz reicht dafür nicht mehr aus. Deshalb soll der Busbahnhof umgebaut werden. Archivfoto: Michael Tietz

Gladenbach. Klima- und Umweltschutz stehen bei Jugendlichen hoch im Kurs. Das wurde auch während der Podiumsdiskussion dieser Zeitung mit den vier Bürgermeister-Kandidaten in der Gladenbacher Europaschule deutlich. Dort ging es unter anderem um die Frage, wie eine Klima- und Umweltschutzpolitik auch auf kommunaler Ebene betrieben werden kann.

Während der Fragestunde mit Schülern aus den Kursen "Politik und Wirtschaft" der Jahrgangsstufe 13 zeigte sich deutlich: Nicht alle Bewerber, die bei der am 1. November stattfindenden Bürgermeisterwahl antreten, haben sich bisher intensiv mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt.

Anton Enes (parteilos) plädierte dafür, zunächst einmal das Thema überhaupt zur Sprache zur bringen und Vorschläge zu sammeln. Details hatte er nicht parat. "Eine Idee dazu fehlt mir im Moment", gestand der 33-Jährige.

Ein gut befahrbares Radwegenetz steht bei einigen Bürgermeister-Kandidaten auf der Wunschliste. Archivfoto: Michael Tietz Mehr Blühflächen und damit mehr Nahrungsquellen für Insekten - auch das könnte ein Beitrag zum Klima- und Umweltschutz auf kommunaler Ebene sein. Foto: Michael Tietz Sophia Jung möchte von Gregor Hofmeyer wissen, wie er sich seine "neue Art der Mobilität" vorstellt. Foto: Michael Tietz

Einige Schlagworte zur kommunalen Klimapolitik lieferte Robert Wolfgram (parteilos). Für ihn stehen der Ausbau eines Radwegenetzes sowie Windkraft und Photovoltaik auf der Prioritätenliste. "Ich mag mir nicht anmaßen zu sagen: Ich habe die perfekte Lösung", sagte Wolfgram. Wichtig ist für ihn bei der örtlichen Debatte um den Klimaschutz, Interessenvertreter und Fachleute an einen Tisch zu holen. Deutlich konkreter äußerte sich Gregor Hofmeyer (Grüne): "Das Thema muss auf die politische Agenda in Gladenbach. Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir hier vor Ort eine ganze Menge erreichen können." Sein Vorschlag: Gladenbach soll dem Bündnis der Klima-Kommunen beitreten. Dem hessenweiten Netzwerk gehören mittlerweile 250 Städte, Gemeinden und Kreise an - darunter auch Bad Endbach und Dautphetal. "Dies wäre ein Bekenntnis, dass die Politik dieses Thema erkannt hat", sagte Hofmeyer.

Als Klima-Kommune könnte Gladenbach dann einen Aktionsplan erstellen und Projekte starten. Als Beispiele nannte Hofmeyer den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf möglichst vielen öffentlichen Dächern, Initiativen für den Insektenschutz, die energetische Sanierung der Dorfgemeinschaftshäuser oder die Unterstützung der Fahrradmobilität. Bisher gar nicht bedacht worden sei die Elektromobilität für den städtischen Fuhrpark.

Handlungsbedarf sieht Hofmeyer außerdem im Georg-Ludwig-Hartig-Park. "Unser Stadtpark ist derzeit eine ökologische Wüste", sagte der 42-Jährige. Er regte außerdem an, den Gladenbacher Umweltpreis wieder ausschreiben.

"Über den Klimaschutz ist schon viel geredet worden, da hätte längst mehr gehandelt werden müssen", sagte Bürgermeister Peter Kremer (parteilos). Er sei ein klarer Befürworter der Windkraft. "Ich hoffe, die Fraktionen werden auch das Rückgrat haben und in unseren beiden Vorranggebieten die erneuerbaren Energien fördern", so der 59-Jährige. Er spielte damit auf die beiden geplanten Windparks von privaten Investoren an den Gemarkungsgrenzen zu Dautphetal und Lohra an.

Kremer rechnet damit, dass in Zukunft im Stadtgebiet noch mehr Flächen für die Produktion von Solarstrom genutzt werden. Beiträge zum Klimaschutz leistet die Stadt nach Auskunft des Bürgermeisters unter anderem mit der Modernisierung der Bauhof-Fahrzeuge sowie mit der derzeit laufenden energetischen Sanierung der Kindergärten in Mornshausen und Runzhausen. Um den Energieverbrauch auch in den Dorfgemeinschaftshäusern durch kostspielige bauliche Veränderungen zu senken, müsse mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit genau geprüft werden.

Eine "neue Art der Mobilität" hat Gregor Hofmeyer eines seiner Kernthemen im Wahlkampf überschrieben. Sophia Jung wollte vom Kandidaten der Grünen wissen, was er sich genau darunter vorstellt. "Ich bekenne mich klar dafür, den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen", erklärte Hofmeyer. Gladenbach habe mit den Busverbindungen eine gute Ausgangslage. Mit einer Reaktivierung der Salzböde-Bahn könnte in 20 oder 25 Jahren auch über die Schiene eine Möglichkeit geschaffen werden, um von Gladenbach nach Marburg und ins Rhein-Main-Gebiet zu kommen.

Das Thema Flüchtlinge beschäftigt die Jugendlichen

Innerstädtisch möchte Hofmeyer die Fahrradmobilität vorantreiben. "Ein Radwegenetz wäre sinnvoll, um sicher und einigermaßen bequem aus den Stadtteilen in die Kernstadt zu kommen, um dann vielleicht hier in den Bus zu steigen", erklärte der 42-Jährige.

Beim ÖPNV sei die Stadt "gar nicht so schlecht" aufgestellt, merkte Peter Kremer an. Gladenbach, Weidenhausen, Erdhausen, Mornshausen und Runzhausen seien durch die X-Bus-Linien und die 383 "relativ gut" angebunden. Wichtig sei nun, dass die Fahrgäste vernünftig und sicher ein- und aussteigen können. "Deshalb wird der Busbahnhof überplant, der Auftrag ist an ein Büro vergeben", erklärte der Bürgermeister.

Johannes Griesing wollte von den Kandidaten wissen, wie die Flüchtlingsarbeit auf kommunaler Ebene möglicherweise noch verbessert werden könnte. Kremer verwies dazu auf den "Runden Tisch" in Gladenbach. Dieser dient den Flüchtlingshilfen aus Gladenbach und Weidenhausen auch als Plattform zum Informationsaustausch. "Wir versuchen, die Flüchtlingshilfen zu unterstützen und zu ermuntern, damit sie sich weiterhin für die Integration der Geflüchteten stark machen können", so Kremer. Er wünscht sich dazu an einigen Stellen noch mehr Engagement vonseiten des Landkreises.

Gregor Hofmeyer und Robert Wolfgram betonten, dass die ehrenamtlichen Kräfte in den Flüchtlingshilfen uneingeschränkt unterstützt werden müssten und sie auch die eine oder andere kleine Anerkennung erhalten sollten.