Schuppen und Fichten brennen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gladenbach (red). Ein Schuppen sowie mehrere Fichten brannten am Donnerstag, 17. September, auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Gladenbacher Schillerstraße ab. Eine 34 Jahre alte Anwohnerin wurde nach dem Einatmen von Rauchgas vorsorglich in die Klinik gebracht. Die Ursache für das Feuer gegen 18.15 Uhr steht momentan nicht fest. Allerdings liegt das Anwesen direkt an einem Gehweg an einer stark frequentierten Bundesstraße. Die Polizei hält es für möglich, dass ein Fußgänger eine Zigarettenkippe achtlos wegwarf.