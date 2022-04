Schwarzen BMW in Gladenbach beschädigt

In Gladenbach ist auf einem Parkplatz ein BMW von einem unbekannten Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

GLADENBACH - Auf dem Rewe-Parkplatz in der Kirchbergstraße in Gladenbach ist ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem geparkten schwarzen BMW kollidiert. Zwischen 11 und 19.30 Uhr entstanden dadurch am Freitag, 8. April, Schäden in Höhe von rund 3000 Euro am BMW. Anstatt sich darum zu kümmern, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung, flüchtete der Verursacher. Die Beamten in Biedenkopf bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 0 64 61-9 29 50.