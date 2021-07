4 min

Sechs Millionen Euro für neuen Firmensitz in Gladenbach

Ein Bürogebäude mit 40 Arbeitsplätzen und eine TÜV-Halle entstehen am Würtenberg an der B255. Für den Bau greift der Bad Endbacher Unternehmer Gerolf Happel tief in die Tasche.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach