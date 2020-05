Sechsjähriger Junge bei Unfall in Gladenbach verletzt

Jetzt teilen:

Gladenbach (red). Am Sonntag, 24. Mai, gegen 14 Uhr wurde in Gladenbach ein sechsjähriger Junge verletzt. Ein 50 Jahre alter Gladenbacher fuhr mit seinem Opel die Weidenhäuser Straße in Richtung Bergstraße. An einer Kreuzung übersah der Mann das von links kommende Kind auf seinem Cityroller und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitt der Junge leichte Verletzungen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 64 61-9 29 50.