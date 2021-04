Sieben Stadträte sind der CDU genug

Die Zählgemeinschaft aus SPD und Freien Wählern will den Magistrat vergrößern, die CDU ist dagegen. Symbolfoto: Michael Tietz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Ein klares "Nein" kommt von der Gladenbacher CDU zu den Plänen der Zählgemeinschaft, den Magistrat zu vergrößern. SPD und Freie Wähler wollen die Zahl der ehrenamtlichen Stadträte von sieben auf zehn erhöhen und dazu die Hauptsatzung der Stadt ändern.

"Dies wird nicht mit den Stimmen der CDU Gladenbach umsetzbar sein", kündigt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Marc Bastian an. Er bezeichnet die mit der Aufstockung des Magistrats verbundene Mehrausgabe in Höhe von 11 500 Euro als "völlig absurd" und "nicht notwendig".

Um diesen Betrag würde sich laut Berechnung der CDU das Sitzungsgeld der Gremiumsmitglieder für die gesamte Legislaturperiode erhöhen. Ein möglicher Verdienstausfall und eine Fahrtkostenerstattung sind darin noch nicht eingerechnet.

Sollte der Antrag der Zählgemeinschaft die nötige Mehrheit bekommen, hätten künftig CDU, SPD und FW jeweils drei Sitze im Magistrat inne, die Grünen einen. "Es gibt im Landkreis mit Ausnahme von Marburg keine Kommune, die zehn ehrenamtliche Stadträte benennt", betont Bastian. Die Universitätsstadt hat sechsmal so viele Einwohner wie Gladenbach. In Stadtallendorf, der zweitgrößten Stadt im Kreis, gibt es ebenfalls nur sieben ehrenamtliche Magistratsmitglieder.

Marc Bastian spricht von unnötigen Mehrkosten

"Durch die Aufblähung des Magistrates werden die Sitzungen zukünftig länger dauern. Auch das verursacht unter Umständen unnötige Mehrkosten", so Bastian. Er befürchtet, dass in dem Gremium künftig die Parteipolitik die Oberhand gewinnt. "Der Magistrat darf nicht dazu genutzt werden, dass persönliche Befriedigung und Postenschacherei betrieben wird, die der Bürger am Ende zahlen muss", so Bastian.

Das Gladenbacher Stadtparlament stimmt in seiner konstituierenden Sitzung am 22. April über eine mögliche Änderung der Hauptsatzung ab und wählt die Mitglieder des Magistrats.