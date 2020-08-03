Sinkershausen feiert Dorfjubiläum erst 2022

Vorbote der nun verschobenen Jubiläumsfeier: Im Frühjahr 2019 hatten Helfer aus Sinkershausen eine "2021"-Hecke vor dem Bürgerhaus gepflanzt. Archivfoto: Jennifer Stein
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