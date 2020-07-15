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Mittwoch, 15.07.2020 - 14:00
2 min

Sinkershäuser haben noch viele Wünsche für ihr Bürgerhaus

Mit Blick auf das 750-jährige Dorfjubiläum wurde schon einiges im Außenbereich des Sinkershäuser Dorfgemeinschaftshauses erledigt. Doch es gibt noch viel zu tun ...

Von Jennifer Stein
Aktuell wird die Vorderfront des Sinkershäuser Bürgerhauses saniert. Foto: Jennifer Stein

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