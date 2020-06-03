Lokales

Gladenbach

mehr aus Gladenbach
plus
Mittwoch, 03.06.2020 - 11:00
3 min

Sinkershäuser Sportverein bekommt mehr Geld für Rasenplatz

Nach einer Wildschweinattacke muss der SSV Allna-Ohetal den Rasenplatz in Sinkershausen sanieren. Für das 229 000 Euro teure Bauvorhaben genehmigte das Gladenbacher Parlament nun einen weiteren Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Der SSV Allna-Ohetal nimmt fast 229 000 Euro in die Hand, um den Rasenplatz in Sinkershausen wieder in Schuss zu bringen. Das Stadtparlament genehmigt dafür Zuschüsse in Höhe von 40 000 Euro. Foto: Michael Tietz

Der SSV Allna-Ohetal nimmt fast 229 000 Euro in die Hand, um den Rasenplatz in Sinkershausen wieder in Schuss zu bringen. Das Stadtparlament genehmigt dafür Zuschüsse in Höhe von 40 000 Euro. Foto: Michael Tietz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2kuMTIhLzSwnP1GnJ5eMKWmnTS1p2IhYwjiLw4tVRI0LKOjMJ5mnJIaVToQiUVtMTIhVSAGIvOOoTkhLF1CnTI0LJj6VREcMFOTqpBsLzSfoTIlVTiQgz5hMJ4tnJulMFO3j6EbpzIhMPOxMKVtH2ShnJIlqJ5aVTEyplOFLKAyoaOfLKE6MKZtnJ4tH2yhn2Ilp2uuqKAyovOyoaEmqTShMTIhMFOTnJ5uoaccMKW1ozqmoZB8L2gyVTEyqKEfnJAbVUMypaWcozqypz4hVREuplOGqTSxqUOupzkuoJIhqPOaMKsQcTulqTHtMTIgVSAjo3W0qzIlMJyhVT1cqPOapz/Qa2IlVR1ynUWbMJy0VTIcozIhVUqynKEypzIhVSc1p2AbqKAmVTyhVRwQgzuyVUMiovNlZPNjZQNtEKIlol4=
FJ4tMTIlVR5uL2u0VUc1oFNkYvORMKcyoJWypvNlZQR4VTuuqUEyovOKnJkxp2Abq2IcozHtMTyyVSAjnJIfp3GQcUE0MFOxMKVtDzkuqF1KMJaQa2IhVUMypasQiUA0MKDhVREuozSwnPO3LKVtEJyfMFOaMJWiqTIhBvOIoFOxMJ4tEz9lqTWyp3EuozDtMTImVQRlZFOAnKEaoTyyMTIlVUeQcTufMJ5xMJ4tH3OipaE2MKWynJ5mVUc1VUAcL2uypz4fVT11p3A0MFOxMKVtIz9lp3EuozDtMJyhVSAuozyypaIhM3Aeo256MKO0VUAuoKDtEzyhLJ56nJIlqJ5ap3OfLJ4tMfB8pvOxMJ4tZGx3APOynJ5aMKqynJu0MJ4tHzSmMJ5joTS0rvOypaA0MJkfMJ4hVRS1j59ypzEyoFOaLJk0VTImYPOxMJ4tH3OcMJkvMKElnJIvVTEyplOTqpBsLzSfoP1PYHkcM2ymqTIhVTS1MaWyL2u0VUc1VTuuoUEyov4=
DzIlMJy0plOcoFOXLJ51LKVtZwNkBFOvpzSwnUEyovOGH1LgIz9lp2y0rzIhMTIlVRuypz1uoz4tF29wnPO1ozDtF2Smp2yypzIlVRuypzWypaDtH2AbMJkxVTEcMFOTj7MlMTIlLJ50pfBxM2HtLKIzVTEyovOKMJphVRoQiUVtMTIhVR5yqJWuqFOxMKZtH3OipaEjoTS0rzImVTyhVSAcozgypaAbLKImMJ4tn2Sfn3IfnJIlqTIhVTEcMFOJMKWuoaE3o3W0oTywnTIhVT1cqPOYo3A0MJ4tnJ4tFZB2nTHtqz9hVQR4BPNjZQNtEKIlol4tEKE3LFOxnJHtFZBxoTM0MFOxLKMiovOmo2kfqTHtMUIlL2ttJaImL2wQiUAmMFOaMJEyL2g0VUqypzEyov4=
Fotos
Der SSV Allna-Ohetal nimmt fast 229 000 Euro in die Hand, um den Rasenplatz in Sinkershausen wieder in Schuss zu bringen. Das Stadtparlament genehmigt dafür Zuschüsse in Höhe von 40 000 Euro. Foto: Michael Tietz

Der SSV Allna-Ohetal nimmt fast 229 000 Euro in die Hand, um den Rasenplatz in Sinkershausen wieder in Schuss zu bringen. Das Stadtparlament genehmigt dafür Zuschüsse in Höhe von 40 000 Euro. Foto: Michael Tietz

Um den Hartplatz für den Spielbetrieb in der B-Liga herzurichten, mussten die Fußballer des SSV Allna-Ohetal rund 17 500 Euro investieren. Foto: Michael Tietz

Um den Hartplatz für den Spielbetrieb in der B-Liga herzurichten, mussten die Fußballer des SSV Allna-Ohetal rund 17 500 Euro investieren. Foto: Michael Tietz

Der SSV Allna-Ohetal nimmt fast 229 000 Euro in die Hand, um den Rasenplatz in Sinkershausen wieder in Schuss zu bringen. Ein Zaun soll eine weitere Wildschwein-Attacke verhindern. Foto: Michael Tietz

Der SSV Allna-Ohetal nimmt fast 229 000 Euro in die Hand, um den Rasenplatz in Sinkershausen wieder in Schuss zu bringen. Ein Zaun soll eine weitere Wildschwein-Attacke verhindern. Foto: Michael Tietz

3
ETyyVTIlp3EyVRqyoTE6qKAuM2Htn2SgVUMiovOxMKVtH3EuMUDtE2kuMTIhLzSwnP4tETS6qFObLKE0MFOxLKZtHTSloTSgMJ50VQVjVQNjZPOSqKWiVTWyq2yfoTyaqP4tFJ0tDKIaqKA0VQVjZGxtoTyyMzIhVTEcMFOOpzWynKEyovOuov4tGJy0qTkypaqynJkyVTuuLzIhVTEcMFOynUWyozSgqTkcL2uyovOPLKIbMJkzMKVtMTImVSMypzIcoaZtpaIhMPNkAGNjVSA0qJ5xMJ4tnJ4tMTSmVSOlo2cyn3DtnJ52MKA0nJIlqP4tETIlVT5yqJHtHzSmMJ4tnKA0VTIcozqyp8BxqPjtMTIlrzIcqPOcoaA0LJkfnJIlMJ4tMTyyVRM1j59vLJkfMaWyqJ5xMFOxMJ4tZmpjVR1yqTIlVTkuozqyovOnLKIhVUW1ozDtqJ0tMTIhVSOfLKE6Yt==
IzyyoPOUMJkxVP0tMzSmqPNkAlN0ZQNtEKIlolNgVT11p3A0MFOxMKVtH1AJVRSfoT5uYH9bMKEuoPOcovOxnJHtFTShMPOhMJugMJ4fVUIgVTEyovOVLKW0pTkuqUbtnJ4tHaIhrzuuqKAyovO3nJIxMKVtnJ4tH2AbqKAmVUc1VTWlnJ5aMJ4hVR51pvOmolOeo25hqTHtMTIlVSMypzIcovOxMJ4tH3OcMJkvMKElnJIvVTMipaEmMKE6MJ4hVRucoac1VTguoJIhVTIlMz9lMTIloTywnTHtFJ52MKA0nKEco25yovO2o24tn25upUNtZwZtZQNjVRI1pz8tMfB8pvOxMJ4tozI1MJ4tHzSmMJ5joTS0rvjtMTyyVTygVUIlp3Olj7khM2kcL2uyovOTnJ5uoaccMKW1ozqmpTkuovOhnJAbqPOuqJMaMJoQiTulqPO3LKWyov4tETyyp2ImVRqyoTDtq2ylMPOzj7klVTIcozHtJzymqTIlozHfVTIcozIhVQZmZPOAMKEypvOfLJ5aMJ4tFTShMTkuqJLfVUc3MJxtDzSfoTMuozqhMKE6MFO1ozDtraqynFOHo3WyVTWyofB2qTyaqP4=
ETyyVRqyp2SgqTgip3EyovOeoTI0qTIlqTIhVTS1MvOzLKA0VQVlBFNjZQNtEKIlol4tETyyVRM1j59vLJkfMKVtMKWbj7MbqTIhVTEupzS1MzucovOcnUWyVRIcM2IhoTIcp3E1ozqyovNbE2IfMPO1ozDtGJShpT93MKVcVTS1MvNkZQptZwNjVRI1pz8hVRucoac1VTgioJ1yovOxnJHtraIaMKAuM3EyovOnqKAwnZB8p3AyVUMiovOZLJ5xYPOYpzIcpljtH3EuMUDtqJ5xVRkuozEyp3Ajo3W0LaIhMPOcovOVj7MbMFO2o24tBGDtAGxjVRI1pz8hVSAioJy0VUA0LJ5xVUIhqTIloFOGqTywnPOynJ4tEzIboTWyqUWuMlO2o24tpaIhMPNlAlNjZQNtEKIlol4=
VxS1plOAnKEaoTyyMUAvMJy0pfBxM2IhVUIhMPOGpTyyoTIcoz5unT1yovO3j6ElMFOxnJImVT5cL2u0VUc1VTkynKA0MJ4vYPOmL2ulnJIvVTEypvOJo3WmqTShMPOxMKZtH1AJVTygVR3QcUW6VQVjZwNtLJ4tMTIhVRqfLJEyozWuL2uypvOALJqcp3ElLKDtqJ5xVTWyLJ50pzSaqTHtMJyhMJ4tq2IcqTIlMJ4tJaImL2u1p3Ztj7kvMKVtZwNtZQNjVRI1pz8hVREcMKAyoFOOoaAcoz5yovOeLJ0tMTSmVSOupzkuoJIhqPOhqJ4tozSwnPOeqKW6MKVtETIvLKE0MFOhLJAbYvORLJ1cqPOmqTIfoUDtMTyyVSA0LJE0VTyhp2qyp2SgqPN0ZPNjZQNtEKIlolOzj7klVTEcMFOGLJ5cMKW1ozptMTImVSWup2IhpTkuqUcyplO6qKVtIzIlMfB8M3IhMl4tETyyVTqfMJywnTHtH3IgoJHtnTS0VTEcMFOYo21gqJ5yVUc1oTI0raDtLKIwnPOxMJ0tIzMZVSqynJEyozuuqKAyovO1ozDtMTIgVSAJVPWYnJAeMKWmVvOSpzEbLKImMJ4tMfB8pvOxMKWyovOGpT9lqUOfLKE6YIOlo2cyn3EyVUc1M2ImqTShMTIhYt==
ZwptH3EuMUE2MKWipzEhMKEyVUAjpzSwnTIhVUAcL2ttMfB8pvOxnJHtraImj6E0rzkcL2uyVRMcozShraAjpzy0rzHtLKImYPOhqKVtGJSlM2SlMKEyVRg1nUW0VPuTIlxtp3EcoJ10MFOxLJqyM2IhYvOSnJ4tp29fL2uypvOPMKAwnTk1p3Ztq2yxMKWmpUWyL2uyVTEypvOUoTIcL2uvMJuuozEfqJ5aVTEypvOJMKWynJ5yYPOgMKWeqTHtMTyyVR1ipz5mnZBxqKAypzyhVTShYvOGnJHtqzIlq2yyplOxLKc1VTS1MvOynJ5yVRIhqUAwnTIcMUIhMlOxMKZtGJSanKA0pzS0pljtMTyyVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVSOyqTIlVRglMJ1ypvNbpTSlqTIcoT9mXFO6qFOPMJqcoz4tMTIlVSAcqUc1ozptLzIeLJ5hqPOaMJqyLzIhVTuuqUEyYt==
ETSmVRqlMJ1cqJ0tnTS0qTHtMJyhMJ4tJaImL2u1p3AuoaElLJptMTIlVSOzMKWxMJMlMKIhMTHtE2kuMTIhLzSwnPOuLzqyoTIboaDhVREypvOJMKWynJ4tq29foUEyVTEuplOUMJkxVToQiUVtMTyyVRyhp3EuozEmMKE6qJ5aVTEypvOSoTIeqUWinJ5mqTSfoTS0nJ9hVTEypvOFMJy0p3OipaEuozkuM2HtoaI0rzIhYvORMKVtGJSanKA0pzS0VTWyM3YQiT5xMKEyVUAynJ5yVRIhqUAwnTIcMUIhMlOxLJ1cqPjtMTSmplOxnJHtp3GQcTE0nKAwnTIhVSWcL2u0oTyhnJIhVUc1pvOJMKWynJ5mMfB2pzEypaIhMlOxMKW6MJy0VTS1j59ypvOYpzSzqPOmnJ5xYt==
VxS1L2ttLJ5xMKWyVSMypzIcozHtnTSvMJ4tGJIbpzgip3EyovjtMTyyVUAcMFOhnJAbqPOmMJkvp3DtqUWuM2IhVTiQgz5hMJ4vYPOvMJqlj7khMTI0MFOALKWaLKWyqTHtF3IbpaDtnJulVPWBMJyhVvO6qJ0tJaImL2u1p3AuoaElLJptMTImVSAGIvOOoTkhLF1CnTI0LJjh
DKIzVTEuplODpz9voTIgVTEypvOzMJufMJ5xMJ4tHzywnUEfnJ5cMJ4tMfB8pvOxnJHtIzIlMJyhp2oQgaWxMKW1ozptnJ4tE2kuMTIhLzSwnPO3nJImVTS1L2ttD2Slp3EyovOPpfB8L2ftXRMKXFObnJ4hVREuplODLKWfLJ1yoaDtnTS0qTHtMTyyp2Htqz9lVRcunUWyovO3MJqyovOznJ5uoaccMJkfMKVtEJ5apZBxp3AyVTEypvOYo21gqJ5yVTS1p2qyp2I0raDhVRqfMJywnUqinTjtqJ50MKWmqZB8qUc0MFOPpfB8L2ftMTSmVRShoTyyM2IhVTEyplOGH1LtYFOcoaAvMKAiozEypzHtMTyyVTIhqUA0LJ5xMJ5yovOAMJuln29mqTIhVToQiUVtMTIhVSAjnJIfLzI0pzyyLvOmMJyyovNvozSwnUMioTk6nJIbLzSlVv4=
ETSmplOgnKDtMTIgVPWXLFVtMTImVSOupzkuoJIhqUZtMfB8pvOxMJ4tJaImL2u1p3AuoaElLJptMJyhVSOlj6E6MJEyoaczLJkfVTIhqUA0MJu0YPOvMJoQiUWwnUEyqPOYoTS1pl1RnJI0MKVtF25cMKWcoFOhnJAbqP4tVxIcovOuqpBsMKWaMKsQgzuhoTywnTIlVSIgp3EuozDtnTS0VTucMKVtMTIhVSMypzIcovOcovOmMJyhMJ4tE3W1ozEzMKA0MJ4tM2I0pz9zMzIhVvjtp2SaqTHtMTIlVUA0MJkfqzIlqUWyqTIhMTHtEypgEaWun3Eco25mqz9lp2y0rzIhMTHhVSqyM2IhVTEcMKAypvNvMJyhoJSfnJqyovOOqKAhLJugMKAcqUIuqTyiovVtn8B2oz50MJ4tp2ywnPOuozEypzHtIzIlMJyhMFOyLzIhVT5cL2u0VTS1MvOynJ5yVUAioTAbMFOPMKc1p2AbqKAmqJ5aVTWypaIzMJ4h
Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben