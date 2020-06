Sommerferien bieten magische Momente in Gladenbach

Anmeldungen sind ab sofort online über die Plattform www.bsj.feripro.de unter der Rubrik "Ferienprogramm der Stadt Gladenbach 2020" möglich. Eine Übersicht mit allen geplanten Aktionen sowie ein Anmeldeformular finden sich auch auf der Homepage der Stadt unter www.gladenbach.de. Das ausgefüllte Blatt kann per Mail an ch.pfeifer@gladenbach.de zurückgeschickt oder in den Briefkasten der Stadt am Rathaus eingeworfen werden.

Die Anmeldefrist endet am Dienstag, 7. Juli. Anschließend werden die Teilnehmergruppen für die Aktionen zusammengestellt. "Wir versuchen, dass möglichst jedes Kind zum Zug kommt", so Christina Pfeifer von der Stadtjugendpflege.

Die Veranstaltungspässe werden ab Montag, 13. Juli, nach Möglichkeit per E-Mail versandt. Diese müssen die Eltern unterschreiben und mit dem Nachweis für die überwiesenen Teilnehmerbeiträge bis zum 17. Juli wieder an ch.pfeifer@gladenbach.de zurückschicken oder in den Briefkasten am Rathaus stecken.

Wegen der Corona-Pandemie bleibt das Gladenbacher Rathaus noch mindestens bis 5. Juli für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen. Termine können telefonisch (Zentrale: 0 64 62-20 10) oder per E-Mail vereinbart werden. Deshalb sollten die Anmeldungen für das Ferienprogramm möglichst im Online-Verfahren erfolgen.