Sommerferien bieten magische Momente in Gladenbach

Er sorgt für magische Momente beim Gladenbacher Ferienprogramm: Benjamin Fritz-Arendt bietet zwei dreitägige Zauberworkshop für Kinder und Jugendliche im Café O-Läg an. Archivfoto: Michael Tietz
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ÜBER INTERNETPLATTFORM ODER PER E-MAIL ANMELDEN
Anmeldungen sind ab sofort online über die Plattform
www.bsj.feripro.de unter der Rubrik "Ferienprogramm der Stadt Gladenbach 2020" möglich. Eine Übersicht mit allen geplanten Aktionen sowie ein Anmeldeformular finden sich auch auf der Homepage der Stadt unter www.gladenbach.de. Das ausgefüllte Blatt kann per Mail an ch.pfeifer@gladenbach.de zurückgeschickt oder in den Briefkasten der Stadt am Rathaus eingeworfen werden.
Die
Anmeldefrist endet am Dienstag, 7. Juli. Anschließend werden die Teilnehmergruppen für die Aktionen zusammengestellt. "Wir versuchen, dass möglichst jedes Kind zum Zug kommt", so Christina Pfeifer von der Stadtjugendpflege.
Die
Veranstaltungspässe werden ab Montag, 13. Juli, nach Möglichkeit per E-Mail versandt. Diese müssen die Eltern unterschreiben und mit dem Nachweis für die überwiesenen Teilnehmerbeiträge bis zum 17. Juli wieder an ch.pfeifer@gladenbach.de zurückschicken oder in den Briefkasten am Rathaus stecken.
Wegen der Corona-Pandemie bleibt das
Gladenbacher Rathaus noch mindestens bis 5. Juli für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen. Termine können telefonisch (Zentrale: 0 64 62-20 10) oder per E-Mail vereinbart werden. Deshalb sollten die Anmeldungen für das Ferienprogramm möglichst im Online-Verfahren erfolgen.
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