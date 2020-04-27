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Montag, 27.04.2020 - 14:00
3 min

Sonnenkraftwerk im Gewerbepark zwischen Lohra und Mornshausen geplant

Investoren aus Cölbe wollen auf Grundstücken im Salzbödetal zwei Photovoltaik-Anlagen und Elektrotankstellen errichten. Verbandsversammlung muss Grundstücksverkauf am Mittwoch zustimmen.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Werden im Gewerbepark Salzbödetal auch schon bald Solarmodule montiert? Zwei Investoren wollen Grundstücke kaufen und auf dem Areal zwischen Mornshausen und Lohra kleinere Photovoltaik-Anlagen errichten. Symbolfoto: dpa

Werden im Gewerbepark Salzbödetal auch schon bald Solarmodule montiert? Zwei Investoren wollen Grundstücke kaufen und auf dem Areal zwischen Mornshausen und Lohra kleinere Photovoltaik-Anlagen errichten. Symbolfoto: dpa

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Gladenbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach Bad-endbach Lohra
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